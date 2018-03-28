الجزائر/الامارات: التوقيع على ميثاق للمساهمين لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج المبيدات

الجزائر - تم التوقيع يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على ميثاق للمساهمين بين شركة "ألفيت" (فرع المجمع العمومي الصناعي للأسمدة ومنتجات الصحة النباتية أسميدال) و مؤسسة الحقوق الاماراتية "انجلو-ايمباكس" المحدودة لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج وتسويق المبيدات من الانواع الصلبة والسائلة.

وتم توقيع الميثاق من طرف الرئيس المدير العام لشركة "ألفيت" السيدة ليندة شيفع والمدير العام لشركة "انجلو ايمباكس أل.تي.دي" معاوية مرغاني ابراهيم, بحضور الرئيس المدير العام للمجمع الوطني للمحروقات سوناطراك, عبد المومن ولد قدور و سفير السودان بالجزائر.

و سيكون مقر هذه المؤسسة المختلطة المسماة "الهضاب للصناعات الكيماوية" بولاية سطيف وهي منطقة معروفة بالإنتاج القوي للحبوب.

و يتربع المصنع على مساحة اجمالية تقدر ب 10 الاف متر مربع حيث بلغت قيمته الاستثمارية 6 مليون دولار.

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و اوضح مستشار الرئيس المدير العام لسوناطراك فرحات اونوغي ان هذه الشراكة ستسمح للجزائر بالاستغناء عن استيراد المبيدات الذي كان يكلفها سنويا 60 مليون دولار سنويا, مضيفا ان هذه المؤسسة المشتركة ستتمكن من فرض وجودها كأول منتج للمبيدات على مستوى شمال افريقيا.

وبالنسبة للمخطط السوسيو-اقتصادي, سيمكن المشروع المشترك من خلق 42 منصب شغل مباشر.

و بدورها, اوضحت السيدة شيفع أن البنى التحتية لهياكل التابعة لشركة "الفيت" جاهزة في حين ان أشغال المصنع ستنطلق خلال 3 أشهر ليدخل في الانتاج في 2019.

وبعد تلبية الطلب الوطني من المبيدات, ستنتقل الشركة المختلطة الى التصدير نحو افريقيا, بعد 3 سنوات من دخولها الانتاج, يتابع نفس المصدر.

ومن جانبه, افاد السيد معاوية مرغاني ابراهيم أن هذا المصنع الجديد سيستعمل وسائل وقدرات تكنولوجية ناجعة ترتكز على الخبرة المتحصل عليها من طرف الاماراتيون في مجال انتاج المبيدات منذ 25 سنة.