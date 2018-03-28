تقييم المجهودات المبذولة في اطار التنمية بالولايات المنتدبة

تيميمون - أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي يوم الثلاثاء بالولاية المنتدبة لتيميمون بأن مصالحه " بصدد اجراء تقييم لمختلف المجهودات التي بذلت على مستوى الولايات المنتدبة , مؤكدا أن "تطوير وتنمية هذه الولايات المنتدبة متواصل" .

وقال السيد بدوي في اجتماعه بمنتخبي وفعاليات المجتمع المدني لتيميمون رفقة وزيري الطاقة مصطفى قيطوني و الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان والرئيس المدير العام لمجمع سونطراك عبد المؤمن ولد قدور أن مصالحه هي الأن " بصدد اجراء تقييم لمختلف المجهودات التي بذلت بالولايات المنتدبة , مشيرا الى أن تطوير وتنمية هذه المناطق "متواصل" حيث تم على هذا الأساس إقرار برنامج تنموي إضافي لتيميمون "يستجيب لكافة انشغالات المواطن " بالإضافة الى " إعادة احياء صندوق الجنوب الذي يتكفل بالمشاريع التي كانت في وقت سابق مجمدة".

و أضاف السيد بدوي أن الحكومة " وبتعليمات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لن تتوقف عن ديناميكية التنمية التي أقرتها مختلف البرامج التنموية لرئيس الجمهورية ".

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وبعد أن بلغ تحيات رئيس الجمهورية لسكان هذه الولاية , أكد أن الحكومة " تطبق ميدانيا تعليمات رئيس الدولة لمواصلة تنمية مختلف مناطق الجنوب " , مشيرا الى ان قرار الرئيس بوتفليقة باستحداث 10 ولايات منتدبة بالجنوب قبل سنوات هو " قرار تاريخي ".

كما حذر السيد بدوي بهذه المناسبة الرأي العام مما " أسماه بمغالطات البعض " مبرزا أن " أفضل سياسة تمارس هي سياسة التنمية والعمل الميداني " مذكرا أن " أعظم مكسب حققته الجزائر هو مكسب السلم والمصالحة الوطنية " لأنه كما قال " الأمن والاستقرار أساس التنمية " مشيدا في ختام كلمته بالدور " الكبير " الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي لتامين حدود البلاد .

وبدوره أوضح وزير الطاقة ان برنامج الرئيس بوتفليقة " يولي أهمية خاصة لمناطق الجنوب " خاصة ما تعلق " بتوفير الطاقة الكهربائية " مشيرا الى أن الجزائر البلد " الوحيد الذي يوفر لمواطنه 99 بالمائة من الطاقة الكهربائية و64 بالمائة من الغاز و11 مصنع لتحلية مياه البحر ".

من جهته أكد وزير النقل والأشغال العمومية أن " الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية هو خدمة المواطن وتامين الحدود من خلال نظرة استشرافية استباقية ".

وتم خلال هذا اللقاء تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من قبل فعاليات المجتمع المدني لتيميمون نظير جهوده المتواصلة لتنمية البلاد خاصة مناطق الجنوب وكذا تمكنه من بسط السلم والاستقرار بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية .

وتسلم التكريم الذي هو عبارة عن لوحة فنية نيابة عن رئيس الجمهورية الوزير نور الدين بدوي .