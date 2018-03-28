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اسمنت: الجزائر تقوم بأول عملية تصدير نحو النيجر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 09:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 112 مرات
اسمنت: الجزائر تقوم بأول عملية تصدير نحو النيجر

الجزائر - رحب وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي، بأول  عملية تصدير الاسمنت نحو النيجر التي قام بها مصنع الاسمنت بأولاف (أدرار)،  حسب بيان للوزارة.

وقام هذا المصنع الذي ينتمي الى المجمع الخاص "الهامل" بتصدير حوالي 950 طن  من الاسمنت الرمادي عن طريق البر، يضيف المصدر.

وأكد ذات المصدر أن عمليات التصدير لهذه الشركة التي شرعت في الانتاج سنة  2017 ستتواصل بشكل منتظم في المستقبل و بكميات أكبر.

ويرتقب هذا المصنع الذي تقدر طاقته الانتاجية ب 1،5 مليون طن سنويا توجيه  جزء كبير من انتاجه نحو التصدير لبلوغ مليون (1) طن سنويا في المستقبل القريب.

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ويضيف البيان أنه "بعمليات التصدير هذه، فإن الجزائر قد انتقلت من مستورد  كبير للإسمنت الى بلد يصدره و ذلك بفضل السياسة المسطرة من طرف السلطات  العمومية و التي سمحت ببروز صناعة اسمنت حقيقية بإنتاج يزيد عن 25 مليون طن  سنويا".

وهذا الانتاج مدعو للارتفاع أكثر لبلوغ 40 طن سنويا في افاق 2040، يضيف  البيان.

و في هذا الشأن، جدد الوزير استعداده  لمساعدة و مرافقة المتعاملين في هذا  المجال بغرض النجاح في رفع تحدي التصدير، حسب نفس المصدر.

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اسمنت: الجزائر تقوم بأول عملية تصدير نحو النيجر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 09:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 112 مرة   شارك

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