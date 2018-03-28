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مينا: انشاء أرضية رقمية للتبادل بين الشباب المبدع 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 09:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 84 مرات
مينا: انشاء أرضية رقمية للتبادل بين الشباب المبدع 

الجزائر - اكد وزير المالية عبد الرحمن راوية يوم  الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه سيتم انشاء ارضية رقمية بالجزائر من اجل تشجيع  الاتصال و التبادل بين الشباب المبدع في بلدان منطقة الشرق الاوسط و شمال  افريقيا (مينا).

واوضح السيد راوية في تصريح صحفي عقب اختتام الندوة الاقليمية حول مساهمة  الاقتصاد الرقمي في تنمية بلدان منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا (مينا) ان  انشاء هذه الارضية قد قرره المشاركون خلال هذا اللقاء الذي نظمته وزارة  المالية بالتعاون مع البنك العالمي و صندوق النقد العربي.

واضاف الوزير ان الارضية تشكل فضاء للنقاشات و المبادلات و الاتصالات التي  من شانها تقريب الشباب اصحاب المشاريع و ارباب المؤسسات الناشئة النشطة في  منطقة مينا وتشجيعهم على الابتكار سيما في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.

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من جانبه اكد نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة مينا حافظ غانم ان قرار انشاء  الارضية الرقمية يندرج ضمن "عديد النقاط الايجابية للقاء الجزائر" حول  الاقتصاد الرقمي.

وتابع قوله ان هذا المشروع سيسمح بالتعرف على تطلعات شباب المنطقة و رؤيتهم  حول الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة و التكنولوجيا.

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وفي رده على سؤال حول مشاركته المقبلة في لقاء خاص ب"العملة المشفرة" اوضح  السيد راوية ان "القانون الجزائري يمنع هذه العملة و استعمالها يبقى محظورا  لكن ذلك لا يمنعنا من مواكبة التطورات و ان الامر المؤكد هو ان التجارب عبر  العالم متناقضة بعض الشيء حيث ان البعض مؤيد و البعض الاخر معارض لكن و باي  حال من الاحوال فان هذا ليس موضوع الساعة".

 

 

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مينا: انشاء أرضية رقمية للتبادل بين الشباب المبدع 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 09:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 84 مرة   شارك

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