الجزائر-فلسطين: إلزامية الرقي بالتعاون في مجال السياحة والصناعة التقليدية

الجزائر - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، يوم الثلاثاء، لدى استقباله لسفير دولة فلسطين بالجزائر، السيد لؤي محمود طه عيسى ،على إلزامية الرقي بالتعاون في مجال السياحة والصناعة التقليدية بين البلدين، ووضع كل الإمكانيات والوسائل اللازمة لإنجاحه،حسب ما افاد به بيان لوزارة السياحة والصناعات التقليدية .

وأوضح ذات المصدر ان مرموري اكد في لقائه بالسفير الفلسطيني على ، ضرورة " وضع إطار قانوني للتعاون في هذا المجال وتشكيل لجنة مصغرة مكلفة بدراسة إمكانية إعداد مشروع اتفاقية تعاون بين البلدين في المجال خاصة ما تعلق بالتكوين" و في هذا الخصوص تجدر الاشارة الى انه يتم تخصيص منح لصالح الطلبة الفلسطينيين بمؤسسات التكوين التي توجد تحت وصاية الوزارة المذكورة.

كما أكد الوزير على دعم الجزائر للمقترح الفلسطيني الذي تم طرحه خلال أشغال الدورة الـ10 لقمة وزراء السياحة لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت بعاصمة البنغلاديش دكا والمتمثل في اختيار القدس عاصمة السياحة الشبانية لسنة 2018، كما أغتنم الوزير هذه السانحة لتقديم دعوة للجانب الفلسطيني للمشاركة في الصالون الدولي للسياحة والأسفار المزمع تنظيمه خلال شهر سبتمبر المقبل بالجزائر في طبعته التاسعة عشر (19).

وكان السفير الفلسطيني قد عبر عن امتنانه وشكره للجزائر شعبا وحكومة على دعمها الدائم للقضية الفلسطينية خاصة في الظروف الراهنة، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.