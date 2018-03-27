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بن مرادي يبحث مع سفير بريطانيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 19:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرات

 

الجزائر-  استقبل وزير التجارة  محمد بن مرادي, يوم  الثلاثاء سفير بريطانيا باري روبرت الذي بحث معه سبل التعاون الاقتصادي و  الشراكة و  كذا سبل تعزيزهما, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

و اوضح ذات البيان ان الطرفين تطرقا خلال هذا القاء الى العلاقات الثنائية  الممتازة التي تجمع البلدين حيث أعرب السيد بن مرادي عن ترحيبه بالشركات  البريطانية بالجزائر للاستثمار في جميع الميادين, داعيا الشريك البريطاني  للمساهمة في رفع حصة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات و خاصة المنتوجات  الغذائية و الفلاحية و كذا الاستفادة من الخبرة البريطانية في ميدان التصدير.

كما دعا الوزير الى فتح المزيد من الشراكات لدعم النمو الاقتصادي في ظل  استراتيجية الحكومة في ضبط  توازنات الاقتصاد الوطني و الحفاظ على احتياطي  الصرف و كذا الرقي بالتجارة الجزائرية الى الأسواق العالمية.

و من جهته,  يضيف البيان أكد السفير البريطاني على العلاقات التي تربط  البلدين, مشيرا الى أن المملكة المتحدة تسعى لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع  الجزائر و دعم التعاون و الشراكة في ظل اهتمام شركات بلاده بولوج السوق  الجزائرية و رغبة رجال الأعمال البريطانيين في الاستثمار في الجزائر لا سيما  فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة.

كما نوه السفير البريطاني بالإمكانيات الكبيرة التي يحوزها البلدين لتعزيز  تعاونهما الاقتصادي و الفرص المتاحة أمام الشركات الجزائرية و البريطانية لخلق  شراكات في عدة مجالات, حسب ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
بن مرادي يبحث مع سفير بريطانيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 19:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 50 مرة   شارك

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