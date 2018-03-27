محافظ بنك الجزائر يتحادث مع دومينيك دو فيلبان

الجزائر- استقبل محافظ بنك الجزائر,محمد لوكال , يوم الثلاثاء بالجزائر, السيد دومينيك دو فيلبان,رئيس الوزراء الفرنسي السابق حسب ما افاده بيان صادر عن بنك الجزائر.

و تناول اللقاء ,حسب نفس المصدر, الرهانات والتحديات الاقتصادية والمالية في السياق الاقتصادي والمالي العالمي بعد الأزمة , والذي لا يزال هشًا.

وشكل اللقاء أيضا مناسبة لمحافظ بنك الجزائر لعرض وضعية وآفاق الاقتصاد الجزائري "والتي تأثرت بالانهيار المستمر لأسعار النفط واعتماد سياسات وإصلاحات بغرض التنويع في الاقتصاد وارساء نمو اقتصادي قوي و شامل, كما تم تسليط الضوء على الإصلاحات الرئيسية في المجال النقدي والمالي".

من جهته اشاد السيد دو فيلبان, حسب نفس المصدر, "بالإمكانات المتاحة للجزائر لتنفيذ برنامج الاصلاحات الطموح, وكذا فرص تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في كافة مجالات التنمية الاقتصادية والمالية " وفق البيان .