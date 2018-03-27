التوقيع على اتفاقيات بين وزارة العمل وعدة قطاعات أخرى قصد احداث مؤسسات مصغرة

الجزائر - تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة في ختام الطبعة السابعة للصالون الوطني للتشغيل التوقيع على عدة اتفاقيات اطار بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وعدة قطاعات معنية تهدف أساسا الى تعزيز روح المقاولاتية قصد احداث مؤسسات مصغرة وتطويرها في عدة مجالات ونشاطات انتاجية.

وفي هذا الاطار تم التوقيع على اتفاقية بين وزارتي العمل والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تهدف الى "ترقية احداث مؤسسات مصغرة وتطويرها لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي والتنمية الغابية وتثمين السلع والخدمات"حيث وقع عليها الامين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد خياط والامين العام لوزرة الفلاحة كمال شدي.

وفي نفس السياق تم أيضا التوقيع على اتفاقية اطار بين قطاعي التشغيل والضمان الاجتماعي والعدل تهدف أساسا الى "تكثيف الجهود الرامية الى مساعدة المحبوسين المفرج عنهم والمحبوسين المستفيدين من نظام الافراج المشروط للاستفادة من اعادة الادماج من خلال البرامج المسيرة من طرف الهيئات تحت وصاية وزارة العمل".

وقد وقع على هذه الاتفاقية المدير العام للتشغيل والادماج بوزارة التشغيل فضيل زايدي والمدير العام لإدارة السجون واعادة الادماج مختار فليون.

من جهة اخرى تم أيضا التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل و"غلوبال غروب ألجيري " أي (شامل مجمع الجزائر) ترمي الى "وضع اليات قصد استجابة الوكالة لاحتياجات المجمع في مجال اليد العاملة حسب العدد والنوعية خلال فترة 2018- 2019 حيث سيتم في المرحلة الاولى لهذه الاتفاقية توظيف 1000 طالب عمل وكذا احداث ما بين 15 الف و20 الف منصب شغل مباشر على المدى المتوسط .

كما تم الامضاء على اتفاقية ما بين نفس المجمع ومؤسسة كورية متخصصة في المرافقة والمطابقة والتصديق خاصة لقطع غيار السيارات وبين 14 مؤسسة مصغرة يتم من خلالها "منح دفتر اعباء لهذه المؤسسات المشاركة في فعاليات هذا الصالون عن طريق المناولة في مجال صناعة قطع غيار ولواحق السيارات ".

اقرأ أيضا: انشاء أزيد من 20 ألف مؤسسة مصغرة وتحقيق 400 ألف منصب شغل منذ بداية السنة الجارية

وتندرج هذه الاتفاقية في اطار الاتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وذات المجمع في نوفمبر الماضي بمدينة باتنة.

كما تم رمزيا التوقيع على اتفاقيتين بين المجمع المذكور ومؤسستين في كل من ولايتي وادي السوف وباتنة الى جانب امضاء اتفاقيات شراكة بين مؤسسات مصغرة المشاركة في هذا الصالون متخصصة في عدة مجالات لاسيما في التجارة الالكترونية والتجارة المعدنية وفي صناعة مختلف القوالب والقطع الميكانيكية والمطاط من مختلف ولايات الوطن .

من جهتها أعربت المقاولة بوتوشان أميرة التي اختارت العودة من المهجر الى الجزائر من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية في رسالة قرأتها نيابة عن كل المشاركين عن "خالص العرفان لرئيس الجمهورية لما قدمه من مساعدات لفئة الشباب من اجل ترقية ثقافة المقاولتية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة .

من جهة أخرى أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أحمد زمالي في تصريح صحفي على هامش اختتام فعاليات هذا الصالون أنه تم لحد الان انشاء 500 الف مؤسسة مصغرة ساهمت في توفير أكثر من مليوني منصب شغل ,معتبرا هذه المؤسسات أساس بناء اقتصاد متنوع لتحقيق التنمية.

وردا على سؤال حول اللجوء بعض النقابات الى الاضراب اعتبر الوزير "الاضراب حق مشروع وقانوني وذلك وفق ما تنص عليه المادتين 70 و 71من الدستور .

وقال السيد زمالي في هذا الاطار أن على "النقابات التي تنوي تنظيم اضراب عن العمل أن تودع قبل 31مارس لدى الجهات المعنية ملف يؤكد على أن نسبة المنخرطين بها من العمال يقدر ب 20 بالمئة وذلك وفق ما يمليه القانون".