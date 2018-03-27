تدشين مجمع الغاز لحقل تيميمون بولاية أدرار

تيميمون (أدرار) - تم يوم الثلاثاء بولاية أدرار تدشين مجمع الغاز لحقل تيميمون الواقع بحاسي بارودة والذي تم انجازه بالشراكة بين سوناطراك وطوطال الفرنسية وسبسة الاسبانية.

وقد اشرف على تدشين هذه المنشأة الغازية, بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي,بحضور وزير الطاقة, مصطفى قيتوني, ووزير الاشغال العمومية والنقل, عبد الغني زعلان, والرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك, عبد المومن ولد قدور, وكذا ممثلين عن شركتي طوطال وسبسة.

وبالمناسبة أكد السيد بدوي أن هذا المركب يعد "انجازا وطنيا جديدا يترجم الرؤية الإستراتيجية المتميزة لرئيس الجمهورية التي ترمي الى دعم قدرات بلادنا من الطاقات التقليدية والسماح لولايات الجنوب باستغلال أمثل لإمكانياتها".

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كما أوضح أن المخطط الطاقوي "متكامل وشامل وقائم على إستراتيجية محكمة في كل مناطق الوطن بما في ذلك المياه الاقليمية".

وخلال تدشينه لهذا المجمع, نقل السيد بدوي تحيات وسلام رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, الى سكان تيميمون والى كل سكان منطقة الجنوب بصفة عامة.

و بدوره, اعتبر وزير الطاقة هذا المجمع يعد بمثابة "إنجاز كبير سيدعم صناعة الغاز في الجزائر ودعم الشراكة مع شركاء الجزائر التقليديين في مجال الطاقة".

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ونوه السيد وزير الأشغال العمومية والنقل من جانبه بمستوى النمو والحركة التنموية التي تعرفها مختلف مناطق الوطن, مبرزا ان هذا المجمع "استراتيجي وحيوي يعزز الديناميكية الطاقوية والاقتصادية للبلاد".

وفي هذا الصدد, أوضح مدير الشراكة لمجمع سوناطراك, جطو فريد, ان هذا المركب تم انجازه في مدة 38 شهرا بغلاف مالي يقدر ب800 مليون دولار, يعمل على استخراج ومعالجة الغاز بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا.