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لا جدوى من مشروع قانون حماية المستهلك بدون اتخاذ إجراءات لضبط السوق والأسعار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 16:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 57 مرات

الجزائر - اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال, لويزة حنون,  يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أنه لا جدوى من مشروع قانون حماية المستهلك المعروض حاليا بالمجلس الشعبي الوطني, إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لضبط السوق  والأسعار.

وفي كلمة افتتاحية لها خلال الدورة العادية للمكتب السياسي, أكدت السيدة حنون  أنه "لا جدوى من مشروع قانون حماية المستهلك المعروض للنقاش حاليا بالبرلمان  إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لضبط السوق والأسعار", داعية السلطات العمومية لوضع  حد للوبيات الذين يقومون ûعلى حد قولها- بفرض قراراتهم أمام مفتشي وإطارات  قطاع التجارة.

وأوضحت أنه من" المحال حماية المستهلك والقدرة الشرائية إلا بتدخل الدولة عبر  فرض الرقابة الفعلية على النوعية وتسقيف الأسعار وإعادة النظر في تنظيم  السوق", مبرزة أهمية ودور "هيبة الدولة في احتكارها للتجارة الخارجية ولو بصفة  ظرفية ومؤقتة وتعميم الدواوين إلى غاية تنظيم السوق كليا والقضاء على المضاربة  وتضخيم الفواتير".

وبعدما شددت على أن للدولة الحرية في أخذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية  لحماية اقتصادها ومواطنيها, جددت الناطقة الرسمية لحزب العمال مطالبتها بقانون  مالية تكميلي لسنة 2018, "من أجل تحصين البلاد و الحفاظ على التماسك  الاجتماعي", كما قالت.

و من هذا المنطلق, أكدت السيدة حنون أن "الحكومة مسؤولة عن توفير الشروط  الضرورية لتحصين بلادنا وبالتالي الحفاظ على التماسك الاجتماعي وكذا على  السكينة تقوية النوابض لدى أغلبية الشعب التي أصبحت فقيرة".

كما جددت دعوتها لإجراء انتخابات لمجلس تأسيسي, مؤكدة مرة  أخرى على أنه  "المخرج السياسي للأزمة" و الذي سيمكن من "معالجتها من أسسها من أجل التجديد  السياسي", معلنة أن حزبها سينظم نهاية الأسبوع لقاءات جهوية  في كلا من عنابة  و قسنطينة ,تكون لها علاقة مباشرة مع حملة جمع التوقيعات حول هذا المجلس.

كلـمات مفتـاحيــة :
لا جدوى من مشروع قانون حماية المستهلك بدون اتخاذ إجراءات لضبط السوق والأسعار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 16:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 57 مرة   شارك

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