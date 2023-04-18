انشاء أزيد من 20 ألف مؤسسة مصغرة وتحقيق 400 ألف منصب شغل منذ بداية السنة الجارية

الجزائر - اعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, انه سيتم انشاء حوالي 23 ألف مؤسسة مصغرة وتوفير 400 ألف منصب شغل خلال السنة الجارية 2018.

وأوضح الوزير في ختام الطبعة السابعة للصالون الوطني للتشغيل "سلام 2018" أنه سيتم خلال هذه السنة أيضا "انشاء 100 ألف منصب شغل في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني منها 65 ألف في اطار عقود الادماج و 35 ألف في اطار عقود العمل المدعمة", اعيا في هذا الشأن الى "مضاعفة الجهود والمبادرات لاسيما نحو مناطق الجنوب والهضاب العليا والمناطق الحدودية من أجل تلبية تطلعات المواطنين, خاصة فئة الشباب منهم, وكذا تعزيز التنمية المحلية عبر كافة مناطق الوطن".

وأشار في ذات السياق الى أنه تم مؤخرا "الشروع في تنفيذ بعض الاجراءات لاسيما تجاه المناطق الحدودية وذلك ضمن استراتيجية متكاملة قصد تعزيز تنمية هذه المناطق الى جانب اسداء بعض التعليمات لتدعيم التعاون مع السلطات المحلية لتعبئة كافة الامكانيات التي يملكها القطاع من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها مختلف الهيئات التي هي تحت وصاية الوزارة وتعزيز فرص التشغيل, سواء من خلال أجهزة المساعدة على الادماج المهني أومن خلال دعم استحداث المؤسسات المصغرة".

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وذكر السيد زمالي بكل الجهود التي بذلت من اجل "تحديد الاحتياجات بشكل دقيق وتشخيص الامكانيات البشرية وطبيعة تأهيلها اضافة الى حصر الثروات التي تتوفر عليها كل منطقة للتمكن من وضع برنامج عمل لترقية التشغيل واستحداث مؤسسات مصغرة بالمناطق الحدودية مع توجيه انشاء الانشطة نحو التكفل بتلك الاحتياجات المحلية وتثمين ثرواتها" .

وفي ذات السياق --يضيف الوزير-- تم "منح رخص قصد ادماج الشباب في تلك المناطق المذكورة في اطار الاجهزة العمومية للمساعدة على الادماج المهني للتخفيف من ظاهرة البطالة وتحسين الخدمة العمومية والاستجابة لاحتياجات المواطنين كالخدمات الصحية والتربية والمصالح الادارية" .

واعتبر هذا الصالون بمثابة "فضاء متميز للاستعلام سواء بالنسبة للشباب الراغبين في احداث مؤسسات أو بالنسبة لمختلف الهيئات والمؤسسات الاقتصادية من أجل بناء شراكات وعلاقات في اطار المناولة مع المؤسسات المصغرة القائمة", مشيدا بمستوى هذا الصالون الذي "تميز بالتنوع بفضل أجنحة العرض والبرنامج الثري والمتنوع من محاضرات وورشات ولقاءات مفتوحة للنقاش المباشر ولعرض التجارب وتبادل الخبرات حول مختلف الاليات والقوانين والمناهج المعتمدة بإنشاء وتسيير وتطوير المؤسسة المصغرة".

ويهدف هذا الصالون الذي يندرج "في اطار مخطط عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية, الى تطوير البيئة المقاولاتية ومواصلة دعم الاستثمارات التي تخلق ثروة واستحداث مناصب شغل".

وجدد الوزير مواصلة قطاع العمل على "اضفاء المزيد من النوعية والفعالية على الاجهزة الخاصة بدعم انشاء المؤسسات المصغرة ومرافقة حاملي المشاريع فضلا عن ترقية اندماج الشباب في عالم الشغل من خلال أجهزة المساعدة على الادماج المهني وبفضل جهود الوساطة في سوق العمل التي تتكفل بها الوكالة الوطنية للتشغيل".