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مفوض الطاقة بالاتحاد الإفريقي تشيد بدعم الجزائر للمنظمة 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 09:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 56 مرات
مفوض الطاقة بالاتحاد الإفريقي تشيد بدعم الجزائر للمنظمة 

الجزائر - أبرزت مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي، أماني أبو زيد، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أهمية دعم و مساندة  الجزائر لنشاطات المنظمة في ميدان الطاقة،  حسب  بيان  لوزارة  الطاقة.  

وأشار البيان الى ان السيدة أبو زيد التي خصت باستقبال من طرف وزير الطاقة،  مصطفى قيطوني أشادت أيضا بالدعم الذي تمنحه الجزائر للجنة الافريقية للطاقة،  الكائن مقرها بالجزائر  العاصمة منذ  سنة 2008. 

كما رافعت السيدة أبو زيد  لصالح تعزيز التعاون الافريقي البيني الذي تدعم  بتوقيع اتفاقية حول منطقة  التبادل الحر بتاريخ 21  مارس الجاري بكيغالي ( رواندا).

ومن جانبه، أعرب السيد  قيطوني عن الاهتمام الذي يوليه لاستمرار التشاور و  تبادل الرؤى حول سبل تعزيز مجالات التعاون من أجل المنفعة المتبادلة وكذا عن  استعداد  الجزائر لتقديم كل الدعم و المساعدة  التقنية للجنة الافريقية  للطاقة، حسب ذات البيان.

وذكر الوزير في هذا السياق بأن رئيس  الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لعب دورا  فعالا في استحداث  هذه اللجنة  خلال القمة السابعة والثلاثين (37)

لرؤساء دول  و حكومات منظمة الوحدة الافريقية في لوزاكا ( زامبيا) في يوليو 2001 حيث تم  خلالها اختيار الجزائر مقرا لها. 

وخلص نفس البيان الى الاشارة  الى أن المباحثات تناولت واقع العلاقات بين  الاتحاد الافريقي والجزائر في ميدان الطاقة لاسيما من حيث الدعم و المساعدة  التقنية.

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مفوض الطاقة بالاتحاد الإفريقي تشيد بدعم الجزائر للمنظمة 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 09:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 56 مرة   شارك

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