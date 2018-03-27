نسيب ينصب مديرا عاما على رأس الجزائرية للمياه

الجزائر - نصب وزير الموارد المائية، حسين نسيب، يوم الاثنين السيد اسماعيل عميروش مديرا عاما للجزائرية للمياه، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

السيد عميروش هو مهندس في مجال المياه، يكتسب خبرة مهنية تفوق ال30 سنة في قطاع الموارد المائية منها حوالي 15 سنة كاطار سامي.

وحسب ذات المصدر، أن الهدف من وراء تنصيب للسيد عميروش هو خلق ديناميكية جديدة للمؤسسة و وضع هيئة تنظيمية فعالة من اجل ضمان خدمة عمومية لتوزيع الماء الشروب يكون في مستوى متطلبات المواطنين.

وبهذه المناسبة، اثنى الوزير على العمل الذي قام به السيد حسين زئير الذي شغر منصب مدير عام بالنيابة للجزائرية للمياه لمدة تفوق السنة.

وذكر البيان ان السيد زئير سيلتحق بمنصبه السابق كمدير في مؤسسة الجزائرية للمياه.