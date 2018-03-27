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مكافحة الفساد: التزام التصريح الكتابي بالنسبة للمعنيين الذين شغلوا مناصب تأطير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 09:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 65 مرات

الجزائر - ذكرت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته الأشخاص الذين شغلوا مناصب تأطير أو وظائف عليا في الدولة ب "إلزامية"  التصريح الكتابي" لدى هذه الهيئة  "و حسب الحالة، لدى آخر هيئة مستخدمة أو  السلطة المكلفة بالوظيف العمومي"، حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان لهذه  المؤسسة. 

وأبرزت ذات الهيئة أن هذا التذكير يدخل في اطار  تنفيذ البرنامج الوطني  للتكوين والتحسيس ضد الفساد و يهدف الى تفعيل أليات الوقاية من هذه  الظاهرة و  مكافحتها مضيفة في هذا الصدد أنه  يرمي الى توعية الأعوان العموميين لتمكينهم  من الأداء "الصحيح و النزيه و السليم" لوظائفهم. 

أويحيى يبرز جهود الجزائر في مجال مكافحة الفساد 

و أوضح المصدر ذاته أنه "يجدر التذكير بأنه طبقا لأحكام القانون رقم 07-03  المؤرخ  في 17 أبريل سنة  2007 المتضمن الموافقة على الامر  رقم 07-01  المؤرخ   في أول مارس 2007 و المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات  الخاصة ببعض   المناصب و الوظائف، يلزم الموظفون الذين شغلوا سابقا منصب تأطير أو وظيفة عليا للدولة و الذين مارسوا مهامهم ضمن هيئات و ادارات عمومية و مؤسسات عمومية  و مؤسسات عمومية  اقتصادية بما فيها الشركات المختلطة التي تحوز فيها الدولة  50 بالمائة على الأقل من رأس المال  وكذا على مستوى سلطات الضبط  أو كل هيئة  عمومية أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط او المراقبة أو التحكيم و الذين يتواجدون  في وضعية تتنافى مع المستخدم  الأخير، ملزمون بتصريح  كتابي لدى الهيئة  الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و حسب الحالة لدى أخر هيئة مستخدمة أو  السلطة  المكلفة بالوظيف  العمومي. 

ويمنع التشريع المعمول به شاغلي المناصب و الوظائف المذكورة عند نهاية مهمتهم  و لمدة سنتين (2) من مزاولة اي نشاط استشاري او نشاط مهني أيا كانت طبيعته او  أن  تكون لهم مصالح  مباشرة لدى المؤسسات او الهيئات  التي سبق لهم أن تولوا  مراقبتها او الاشراف عليها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة  معها أو لدى أي مؤسسة او هيئة اخرى تعمل في نفس مجال النشاط .

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ويشير المصدر نفسه أنه عند انقضاء  مدة  سنتين (2)  يجب ان  تكون  ممارسة أي  نشاط مهني  مذكور اعلاه  موضوع  تصريح  كتابي من طرف المعني بالأمر في اجل شهر  واحد ابتداء من تاريخ بداية ممارسة النشاط و هذا لمدة ثلاث (3) سنوات مضيفا في  هذا الصدد أن "أي مخالفة للأحكام سابقة الذكر أعلاه، تعرض صاحبها للعقوبات  المنصوص عليها في التشريع المعمول به".

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مكافحة الفساد: التزام التصريح الكتابي بالنسبة للمعنيين الذين شغلوا مناصب تأطير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2018 09:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 65 مرة   شارك

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