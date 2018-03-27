الحكومة أولت "عناية كبيرة" لتطوير المنظومة المالية والتكنولوجيات الحديثة

الجزائر - أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، مساء يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ، أن برنامج الحكومة أولى "عناية كبيرة "لتطوير المنظومة المالية ومجال التكنولوجيات الحديثة .

وقال السيد راوية خلال تنشيطه لورشة حول موضوع (المالية أداة للتنمية وتطوير الرقمنة )في اطار فعاليات الندوة حول مساهمة الاقتصاد الرقمي في نمو بلدان منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط (مينا) ،أن برنامج الحكومة " اولى عناية كبيرة لتطوير عدة قطاعات منها المنظومة المالية وميدان التكنولوجيات الحديثة وقطاعات أخرى " ، مذكرا أن الجزائر بصدد " تنويع اقتصادها لمواجهة تراجع أسعار المحروقات الذي أدى الى تراجع الموارد الرئيسية".

وخلال هذه الورشة شدد الخبير في الاقتصاد الرقمي الهندي، كنتايسن في محاضرة بعنوان ( المؤسسة والمجتمع الرقمي) الى ضرورة "رقمنة المؤسسات الاقتصادية خاصة ما تعلق بدوائرها المالية " مبرزا أن هذا المسعى "يقلل من مختلف المخاطر المحدقة بتسيير المؤسسات وتخفيف المعاناة عن زبائن المؤسسة والمتعاملين معها".

كما رافع لضرورة "تجاوز البيروقراطية التي تعانى منها عدة دول " من خلال "تطوير المنظومة التكنولوجية والقانونية وفق معايير ناجحة قادرة على استثمار أموال معتبرة تساهم في خلق التنمية وفتح مناصب شغل جديدة".

وأوصى المشاركون في هذه الورشة بضرورة دعم مشاريع الابتكار خاصة في قطاع التكنولوجيات الحديثة والمالية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية وخلق الثروة .

يذكر أن هذه الندوة التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي و صندوق النقد العربي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، تحت شعار "الشباب و التكنولوجيا والمالية" يتهدف الى ابراز العناصر الاساسية لاقتصاد جديد بالإضافة الى دور المنظمات التربوية في تغيير ذهنيات الأجيال الشابة ازاء الابتكار في منطقة مينا.

ولدى اشرافه على افتتاح أشغال هذه الندوة الإقليمية ،أكد الوزير الأول أحمد اويحيى ، أن الجزائر "تفتخر لكون 11 مليون من أبنائها، أي أكثر من ربع عدد السكان، يتوجهون كل صباح الى المدرسة أو الجامعة أو مراكز التكوين المهني" ، مشيرا الى أن سياسة التربية و التكوين "يخصص لها سنويا ما يعادل 10 ملايير دولار سنويا من ميزانية الدولة".