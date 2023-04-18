القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ناباك 2018: الجزائر وجهة لاستثمارات هامة في المجال المنجمي

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 19:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 89 مرات
ناباك 2018: الجزائر وجهة لاستثمارات هامة في المجال المنجمي

وهران -  تعتبر الجزائر وجهة لاستثمارات هامة في المجال  المنجمي غير المكتشف ولاسيما في المحروقات غير التقليدية وفي عرض البحر, حسبما  أبرزه يوم الاثنين مدير الدراسات الاستشرافية بالوكالة الوطنية لتثمين موارد  المحروقات "ألنفط" على هامش أشغال الطبعة الثامنة للندوة المعرض حول الصناعة  البترولية والغازية (ناباك 2018) المنتظمة بوهران.

وأشار لونيس عدور خلال مداخلة في مائدة مستديرة معنونة ب " البترول والغاز :  فرص مفتوحة للشراكة" والمخصصة لتقييم الحقول النفطية والغازية بشمال إفريقيا  أن الفرص "متعددة في الميدان المنجمي في الجزائر لا سيما مع مراجعة قانون  المحروقات".

وأبرز أن الميادين المفتوحة للاستكشاف تخص لاسيما الاستكشاف في المناطق  الحدودية وفي عرض البحر وتطوير الاكتشافات الجديدة للبترول والغاز وكذا ما  يتعلق بالموارد غير التقليدية.

وبخصوص الاستكشاف في عرض البحر أوضح نفس المسؤول أنه "يقع بأعماق تقارب 1.800  متر على مساحة تقدر ب5.200 كلم مربع".

وأضاف أن "الدراسات الحديثة تبين أن المؤهلات في المحروقات في عرض البحر تعد  جد مهمة رغم وجود بعض التردد من جانب الشركات الأجنبية للاستثمار في الاستكشاف  بسبب الازمة الحالية المترتبة عن تراجع أسعار البترول".

وفيما يخص الموارد غير التقليدية للمحروقات ذكر لونيس عدور أن الجزائر تحتل  المرتبة الثالثة عالميا في مجال الاحتياطات مبرزا أن الوكالة الوطنية لتثمين  موارد المحروقات "ألنفط" قد أطلقت بحوث خلال السنتين الأخيرتين حول مؤهلات  المحروقات في الأحواض بمناطق جنوب البلاد و كذا بالشمال بمنطقة الحضنة.

ومن جهته ذكر الليبي عبد القادر الجلالي مستشار بدائرة الاستكشاف والإنتاج  بالشركة الليبية للنفط في مداخلة بعنوان "آفاق قطاع المحروقات بليبيا" أن بلده  يتمنى جلب المستثمرين في ميدان إعادة تأهيل المنشآت النفطية التي تعرضت إلى  أضرار خلال الأحداث التي عرفتها ليبيا في السنوات الأخيرة.

"ترغب ليبيا في جذب المستثمرين في مجال المحروقات الذي تأثر خلال السنوات  الأخيرة والرفع من طاقاتها من الإنتاج" حسبما أشار إليه نفس المتدخل مضيفا أن  ليبيا وضعت مخططا طموحا للرفع من قدراتها في إنتاج البترول والغاز لاسيما  بمنطقة زلاف بجنوب ليبيا ومع مشروع مصفاة جديدة والرفع من طاقاتها من  الاسترجاع في الخزانات .

وفيما يخص المحروقات غير التقليدية التي تقدر احتياطات البترول ب 20 مليار  برميل فإن ليبيا تعتزم أيضا تطوير هذا القطاع وكذا القطاعات الأخرى وذلك بغية  إعادة بعث قطاع المحروقات كما أضاف المتدخل .

ومن جانبه ذكر جلال سماوي مدير مركزي للإستراتيجية و التنمية بالشركة  التونسية للمحروقات في تدخله المعنون ب " تحديات صناعة المحروقات والآفاق في  تونس في الاستكشاف و التنمية " أنه من خلال القانون التونسي الجديد للمحروقات  (أبريل 2017) فان تونس تريد تسهيل الاستثمار في الميدان لاسيما في البحث و  الاستكشاف والإنتاج لاستقطاب الاستثمار لا سيما في عرض البحر.

وبعدما أشار إلى أن إنتاج المحروقات بتونس في انخفاض اعتبر المتدخل بأن  الاستثمار سيسمح بإعطاء دفع للقطاع خصوصا مع الاكتشافات الجديدة المحققة في  2017 والاستكشاف في عرض البحر.

كلـمات مفتـاحيــة :
ناباك 2018: الجزائر وجهة لاستثمارات هامة في المجال المنجمي
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 19:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 89 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود