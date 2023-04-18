ناباك 2018: الجزائر وجهة لاستثمارات هامة في المجال المنجمي

وهران - تعتبر الجزائر وجهة لاستثمارات هامة في المجال المنجمي غير المكتشف ولاسيما في المحروقات غير التقليدية وفي عرض البحر, حسبما أبرزه يوم الاثنين مدير الدراسات الاستشرافية بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" على هامش أشغال الطبعة الثامنة للندوة المعرض حول الصناعة البترولية والغازية (ناباك 2018) المنتظمة بوهران.

وأشار لونيس عدور خلال مداخلة في مائدة مستديرة معنونة ب " البترول والغاز : فرص مفتوحة للشراكة" والمخصصة لتقييم الحقول النفطية والغازية بشمال إفريقيا أن الفرص "متعددة في الميدان المنجمي في الجزائر لا سيما مع مراجعة قانون المحروقات".

وأبرز أن الميادين المفتوحة للاستكشاف تخص لاسيما الاستكشاف في المناطق الحدودية وفي عرض البحر وتطوير الاكتشافات الجديدة للبترول والغاز وكذا ما يتعلق بالموارد غير التقليدية.

وبخصوص الاستكشاف في عرض البحر أوضح نفس المسؤول أنه "يقع بأعماق تقارب 1.800 متر على مساحة تقدر ب5.200 كلم مربع".

وأضاف أن "الدراسات الحديثة تبين أن المؤهلات في المحروقات في عرض البحر تعد جد مهمة رغم وجود بعض التردد من جانب الشركات الأجنبية للاستثمار في الاستكشاف بسبب الازمة الحالية المترتبة عن تراجع أسعار البترول".

وفيما يخص الموارد غير التقليدية للمحروقات ذكر لونيس عدور أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في مجال الاحتياطات مبرزا أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" قد أطلقت بحوث خلال السنتين الأخيرتين حول مؤهلات المحروقات في الأحواض بمناطق جنوب البلاد و كذا بالشمال بمنطقة الحضنة.

ومن جهته ذكر الليبي عبد القادر الجلالي مستشار بدائرة الاستكشاف والإنتاج بالشركة الليبية للنفط في مداخلة بعنوان "آفاق قطاع المحروقات بليبيا" أن بلده يتمنى جلب المستثمرين في ميدان إعادة تأهيل المنشآت النفطية التي تعرضت إلى أضرار خلال الأحداث التي عرفتها ليبيا في السنوات الأخيرة.

"ترغب ليبيا في جذب المستثمرين في مجال المحروقات الذي تأثر خلال السنوات الأخيرة والرفع من طاقاتها من الإنتاج" حسبما أشار إليه نفس المتدخل مضيفا أن ليبيا وضعت مخططا طموحا للرفع من قدراتها في إنتاج البترول والغاز لاسيما بمنطقة زلاف بجنوب ليبيا ومع مشروع مصفاة جديدة والرفع من طاقاتها من الاسترجاع في الخزانات .

وفيما يخص المحروقات غير التقليدية التي تقدر احتياطات البترول ب 20 مليار برميل فإن ليبيا تعتزم أيضا تطوير هذا القطاع وكذا القطاعات الأخرى وذلك بغية إعادة بعث قطاع المحروقات كما أضاف المتدخل .

ومن جانبه ذكر جلال سماوي مدير مركزي للإستراتيجية و التنمية بالشركة التونسية للمحروقات في تدخله المعنون ب " تحديات صناعة المحروقات والآفاق في تونس في الاستكشاف و التنمية " أنه من خلال القانون التونسي الجديد للمحروقات (أبريل 2017) فان تونس تريد تسهيل الاستثمار في الميدان لاسيما في البحث و الاستكشاف والإنتاج لاستقطاب الاستثمار لا سيما في عرض البحر.

وبعدما أشار إلى أن إنتاج المحروقات بتونس في انخفاض اعتبر المتدخل بأن الاستثمار سيسمح بإعطاء دفع للقطاع خصوصا مع الاكتشافات الجديدة المحققة في 2017 والاستكشاف في عرض البحر.