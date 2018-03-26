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صندوق النقد العربي يشيد بالأجهزة الجزائرية لخلق مناصب الشغل

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 15:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 65 مرات
صندوق النقد العربي يشيد بالأجهزة الجزائرية لخلق مناصب الشغل

الجزائر - أشاد المدير العام لصندوق النقد العربي السيد  عبد الرحمان الحميدي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة بمختلف الأجهزة الجزائرية  لخلق مناصب شغل واصفا إياها بالنموذج الذي يجب الاقتداء به.

وفي تدخله خلال الندوة الاقليمية حول مساهمة الاقتصاد الرقمي في نمو بلدان  منطقة شمال افريقيا و الشرق الأوسط (مينا) المنظمة من قبل وزارة المالية  بالتعاون مع البنك الدولي و صندوق النقد العربيي أكد السيد الحميدي أن جهود  الجزائر في مجال خلق مناصب شغل لفائدة الشباب معتبرة.

في ذات السياق, اعتبر أن جهازين مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  (أنساج) والوكالة الوطنية للتشغيل تعدان نموذجين يحتذى بهما.

من جهة أخرى, قال السيد الحميدي أن انعقاد ندوة اقليمية كهذه في الجزائر  العاصمة يدل على الأهمية التي توليها الجزائر لهذا المجال الذي يعد محركا  للنمو.

في هذا الصدد, أكد المسؤول على دعم صندوق النقد العربي لجهود الجزائر بغية  بناء اقتصاد منتج قائم على المعرفة والتكنولوجيا و شباب مؤهل.

كلـمات مفتـاحيــة :
صندوق النقد العربي يشيد بالأجهزة الجزائرية لخلق مناصب الشغل
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 15:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 65 مرة   شارك

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