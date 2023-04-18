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ناباك 2018 بوهران : فرص الاستكشاف على النفط والغاز بمنطقة شمال إفريقيا محل نقاش

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 14:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 78 مرات
ناباك 2018 بوهران : فرص الاستكشاف على النفط والغاز بمنطقة شمال إفريقيا محل نقاش

وهران - شكلت فرص الاستكشاف على النفط والغاز بمنطقة شمال  إفريقيا محور مناقشات خلال أشغال الطبعة الثامنة للندوة المعرض حول الصناعة  البترولية و الغازية (ناباك2018) التي تتواصل يوم الاثنين بمركز الاتفاقيات  بوهران .

وكانت تقنيات البحث والتنقيب في حقول البترول والغاز المستكشفة والإمكانيات  التقنية والتكنولوجية التي من شأنها رفع الإنتاج في جدول الأعمال أيضا.

وعرف اليوم الثاني من أشغال هذه الندوة-المعرض حضور جمع من الخبراء الدوليين يمثلون الشركات البترولية الدولية وشركات الاستشارة في المحروقات . 

وبهذه المناسبة تطرق خبراء ليبيون وماليون وتونسيون الى التطورات المسجلة في  بلدانهم في مجال تطوير طرائق الاستكشاف وإنتاج المحروقات.

وقد تم تخصيص إحدى دورات الأشغال لليوم نفسه لتطوير الجهود في التنقيب  بالبلدان الإفريقية كالنيجر ومالي وموريتانيا .

وأبرز الخبراء الاستراتيجيات الجديدة في مجال التقنية المعتمدة من طرف عدة  شركات نفطية عالمية مع الإشارة إلى سبل الاستثمار في هذا المجال لاسيما في  إطار تطوير جانب البحث .

 

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ويرتقب تنشيط بعد ظهر اليوم ورشة أخرى من قبل المشاركين ستتناول مواضيع  مختلفة على غرار التعاون والشراكة بين الفاعلين في قطاع المحروقات وغيرها.

ويحضر زهاء 600 مندوب وعارض قدموا من نحو 40 بلدا في هذا الحدث الاقتصادي  الذي يدوم أربعة أيام ويتضمن محاضرات وورشات حول الصناعة البترولية والغازية  بمنطقة شمال إفريقيا وكذا معرض يضم حوالي 500 عارضا من مختلف المهن البترولية  وشبه البترولية .

وتشارك في هذه التظاهرة شركات طاقوية وطنية ودولية منها سوناطراك وسونلغاز  وريبسول وتوتال و ستاتأويل.

كلـمات مفتـاحيــة :
ناباك 2018 بوهران : فرص الاستكشاف على النفط والغاز بمنطقة شمال إفريقيا محل نقاش
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 14:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 78 مرة   شارك

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