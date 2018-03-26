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الندوة حول الاقتصاد الرقمي في منطقة مينا تفتتح بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 11:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرات
الندوة حول الاقتصاد الرقمي في منطقة مينا تفتتح بالجزائر العاصمة

الجزائر - انطلقت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال  الندوة حول مساهمة الاقتصاد الرقمي في نمو بلدان منطقة شمال افريقيا و الشرق  الأوسط (مينا) بحضور الوزير الاول أحمد اويحيى و ممثلين عن البنك الدولي و كذا  صندوق النقد العربي.

وتنظم هذه الندوة، التي تحمل شعار "الشباب و التكنولوجيا والمالية"، وزارة  المالية بالتعاون مع البنك الدولي و صندوق النقد العربي بهدف ابراز العناصر  الاساسية لاقتصاد جديد بالإضافة الى دور المنظمات التربوية في تغيير ذهنيات الأجيال الشابة ازاء الابتكار في منطقة مينا.

وتنظم هذه الندوة التي تدوم يومين تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد  العزيز بوتفليقة حيث ستركز على تنصيب الهياكل القاعدية التقنية الضرورية لبروز  اقتصاد رقمي لاسيما لولوج الانترنت عالي التدفق و أنظمة الدفع الالكتروني.

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وتشهد هذه الندوة مشاركة العديد من الفاعلين و الخبراء الوطنيين و الأجانب  من عالم الاقتصاد و المالية و كذا تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.

و أبرز السيد عبد الرحمان راوية في كلمته الافتتاحية لهذه الأشغال، الى أهمية  هذه الندوة الاقليمية التي تهدف الى تبادل التجارب و الخبرات بين مختلف بلدان  منطقة مينا في مجال الاقتصاد الرقمي و مساهمته في تطويرها.

كلـمات مفتـاحيــة :
الندوة حول الاقتصاد الرقمي في منطقة مينا تفتتح بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 11:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 93 مرة   شارك

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