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الشراكة سوناطراك- وكالة ألنفط : تحقيق 33 اكتشاف سنة 2017

  أدرج يـوم : الأحد, 25 آذار/مارس 2018 18:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 122 مرات
الشراكة سوناطراك- وكالة ألنفط : تحقيق 33 اكتشاف سنة 2017

وهران - تم تحقيق ما لا يقل عن 33 اكتشاف للمحروقات خلال  سنة 2017 وذلك في إطار عقود البحث و الاستغلال بين المجمع البترولي سوناطراك  والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط", حسبما أعلنه يوم الأحد رئيس اللجنة المديرة لهذه الوكالة.

وتندرج هذه الانجازات في إطار الديناميكية الجديدة لوكالة ألنفط التي تعمل  على تقديم مساهمة معتبرة في نمو نشاطات في المنبع البترولي حسبما أشار إليه  حوسيني أرزقي في تدخله خلال افتتاح الطبعة الثامنة للندوة-المعرض حول الصناعة  البترولية و الغازية بمنطقة شمال إفريقيا (ناباك 2018).

وقد قامت وكالة ألنفط خلال السنة المنصرمة بالتوقيع على خمسة عقود بحث و  استغلال المحروقات مع الشركة الوطنية سوناطراك فضلا عن عقدين أخرين مماثلين مع  شركتين طاقويتين دوليتين أخريين وهما "توتال" و"سيبسا" لإنتاج 5 ملايين متر  مكعب من الغاز يوميا بمحيط تميمون.

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وتم التوقيع على الاتفاق الثاني مع شركة سيبسا لمحيط رورد لخروف لإنتاج غاز  البترول المميع (جي بي ال) والزيوت وفق ذات المسؤول.

ويرتقب عمليات أخرى لوكالة ألنفط في الأفق لتحسين المجال المنجمي خاصة  الاستكشاف والبحث في المناطق الحدودية والتنقيب في الأعماق وكذا للاستكشاف في  عرض البحر للبلاد, حسبما ذكره ذات المصدر.

وتعتزم الوكالة أيضا الانطلاق في عدة عمليات أخرى في إطار مخططها لتثمين  الموارد في مجال المحروقات منها التقييم والتنمية من حيث حجم ل 270 استكشاف  المحقق خلال 10 سنوات الأخيرة.

 

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ويضاف ذلك إلى انطلاق عدة دراسات لتقييم المؤهلات الغازية والنفطية لمختلف  الأحواض والحقول المنجمية والمحروقات وباطن الأرض الجزائري وعلى مستوى صخور  البحر وبالأحواض الصحراوية.

وذكر نفس المسؤول بالمناسبة أن الجزائر تزخر بقدرات كبيرة في مجال احتياطات  المحروقات أي 30 ألف مليار متر مكعب فيما يخص الغاز و 10 ملايير برميل  للبترول.

كلـمات مفتـاحيــة :
الشراكة سوناطراك- وكالة ألنفط : تحقيق 33 اكتشاف سنة 2017
  أدرج يـوم : الأحد, 25 آذار/مارس 2018 18:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 122 مرة   شارك

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