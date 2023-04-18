نحو توقيع أزيد من 80 اتفاقية شراكة بين المؤسسات المصغرة للتعاون في اطار المناولة

الجزائر - سيتم ابرام أزيد من 80 اتفاقية شراكة بين المؤسسات المصغرة العارضة في الصالون الوطني للتشغيل "سلام 2018", المستحدثة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة, و ذلك لتعزيز التعاون فيما بينها في اطار المناولة, حسب ما علم يوم الاحد من المنظمين لهذه التظاهرة.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الصالون يعد فضاء للتقارب بين المؤسسات المصغرة العارضة سمح لحوالي 160 مؤسسة لبرمجة مشروع توقيع أزيد من 80 اتفاقية شراكة بعضها ثنائية وأخرى متعددة الأطراف لتعزيز علاقات التعاون فيما بينها في اطار المناولة لتوفير الاحتياجات المعبر عنها من قبل هذه المؤسسات على غرار المواد الاولية المحلية الموجهة لإنجاز منتوجاتها أو بعض قطع غيار التي يستعمل في الصناعة الميكانيكية.

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وتهدف هذه الشراكة الى تعزيز التعاون بين المؤسسات المصغرة فيما بينها بغية توفير الخدمات المحلية و تحقيق التكامل فيما بينها لترقية الانتاج وجعله يساهم في تغطية احتياجات السوق بما يخدم التنمية المحلية.

ومن جهته أجرى الديوان الوطني للأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها عدة اتصالات مع حوالي 20 مؤسسة مصغرة مشاركة في صالون التشغيل من أجل ربط علاقات شراكة تسمح للديوان اقتناء مواد أولية أو قطع غيار محلية الصنع موجهة لإنتاج بعض الأجهزة الاصطناعية أو كراسي متحركة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وللإشارة فان صالون "سلام 2018" الذي تمتد فعالياته الى غاية يوم الثلاثاء القادم , يشهد مشاركة أزيد من 500 مؤسسة مصغرة من بينها 300 مؤسسة منشأة في إطار تدابير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و60 مؤسسة من قبل شباب الجالية الجزائرية بالخارج.