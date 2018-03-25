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تعديل قانون المحروقات : تسليم النسخ الأولى في يوليو القادم

  أدرج يـوم : الأحد, 25 آذار/مارس 2018 15:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 68 مرات
تعديل قانون المحروقات : تسليم النسخ الأولى في يوليو القادم
صوررة وأج

وهران - أعلن وزير الطاقة مصطفى قيتوني يوم الأحد من وهران أن النسخ الأولى لمشروع تعديل قانون المحروقات ستسلم في يوليو القادم.

"نتوقع تسليم النسخ الأولى لمشروع تعديل المحروقات الذي هو حاليا محل تفكير  خلال شهر يوليو القادم " حسبما أبرزه الوزير في لقاء مع الصحافة بمناسبة  افتتاح الطبعة الثامنة للندوة-المعرض حول الصناعة البترولية و الغازية بشمال  إفريقيا (ناباك 2018).

تعرف الديناميكية في الساحة الطاقوية "تغيرا ملحوظا والأسواق لم تعد كما هي"  حسبما أشار اليه السيد قيتوني معتبرا بأنه "ليس من المنطقي تسيير قطاع  المحروقات حيث تتراوح الأسعار في سوق النفط بين 60 و 70 دولار مع القانون نفسه  حيث كان النفط يباع ب150 دولار ".

وأضاف الوزير أنه " يتعين أن يدرج هذا المشروع إجراءات جديدة في شكل تدابير  تحفيزية للشراكة و لضمان أحسن جاذبية ".

وسيتيح تعديل هذا القانون تشجيع استغلال جميع الحقول وتحسين استغلال تلك  الموجودة وانتاجاتها خاصة في إطار التطور التكنولوجي وفق وزير الطاقة.

"ومن بين أهداف هذا المشروع أيضا اعطاء دفع للاستثمارات في الطاقات الجديدة  والطاقات المتجددة والمحروقات غير التقليدية" كما أضاف مصطفى قيتوني.

كما اعتبر الوزير بأنه بات من "الضروري" مراجعة الترسانة القانونية والجبائية  المتعلقة بقطاع المحروقات في الجزائر مما يتيح إزالة العقبات أمام الاستثمار  ومن أجل ضمان جاذبية الشركاء.

وكان وزير الطاقة أشرف على مراسم افتتاح الطبعة الثامنة للندوة-المعرض (ناباك  2018) التي تسجل مشاركة 600 مندوبا وعارضا يمثلون حوالي 40 دولة.

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تعديل قانون المحروقات : تسليم النسخ الأولى في يوليو القادم
  أدرج يـوم : الأحد, 25 آذار/مارس 2018 15:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 68 مرة   شارك

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