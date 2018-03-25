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الغاز الصخري : مشروع الاستغلال لا يزال قيد الدراسات

  أدرج يـوم : الأحد, 25 آذار/مارس 2018 15:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 66 مرات
الغاز الصخري : مشروع الاستغلال لا يزال قيد الدراسات

وهران - صرح وزير الطاقة مصطفى قيتوني يوم الأحد بوهران  أن مشروع استغلال الغاز الصخري بالجزائر لا يزال قيد الدراسات.

وذكر الوزير في لقاء مع الصحافة عقب إشرافه على مراسم افتتاح الطبعة الثامنة  للندوة - المعرض حول الصناعة البترولية والغازية بشمال افريقيا (ناباك 2018)  أن "مشروع الغاز الصخري بالجزائر لا يزال في طور الدراسات وهو ليس موضوع  الساعة" مبرزا بقوله "يمكننا الشروع فيه مستقبلا في فترة تتراوح ما بين 5 الى  ال10 سنوات القادمة".

وأشار السيد قيتوني في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الجزائر التي تدرس إمكانية  استغلال هذا النوع من الطاقات على غرار باقي الدول تعتلي المرتبة الثالثة  عالميا من حيث الاحتياط العالمي مضيفا أنه "من أجل استغلال هذا المورد الطاقوي  نحن بصدد البحث والتنقيب وجمع كل المعطيات الخاصة بذلك".

"كما نعمل على دراسة كل المسائل المرتبطة بهذا المشروع الخاص باستغلال الغاز  الصخري لا سيما من جانب ظروف تطوير هذا المورد الطاقوي والتكنولوجيات المتطورة  المتصلة به الى جانب النجاعة الاقتصادية وبالأخص حماية السكان والمحيط  والموارد المائية" وفق ما أبرزه وزير الطاقة.

ومن جهة أخرى أكد السيد قيتوني أن قطاعه يعمل على تطوير عملية التنقيب  والاستغلال لكل الفرص المتاحة لخلق الموارد الطاقوية بالوطن مشيرا الى  البرنامج الواعد في تطوير التنقيب عن المحروقات في عرض البحر والذي يتم  التحضير بوتيرة "حسنة" على حد قوله.

كما دعا الوزير مختلف الشركاء الى المساهمة في ترشيد الاستهلاك الطاقوي  بالجزائر لا سيما الطاقة الكهربائية وذلك لضمان أمن طاقوي متواصل مثمنا الجهود  المبذولة من قبل الدولة في تأمين شبكات التموين بالكهرباء والغاز الى أبعد  النقاط عبر التراب الوطني.

يذكر أن وزير الطاقة كان قد أشرف بمركز الاتفاقيات بوهران على مراسم افتتاح  (ناباك 2018) التي تتواصل فعالياتها الى غاية 28 مارس الجاري وسط مشاركة 600  مندوب بالندوات والمعرض والذين يمثلون حوالي 40 بلدا.

كلـمات مفتـاحيــة :
الغاز الصخري : مشروع الاستغلال لا يزال قيد الدراسات
  أدرج يـوم : الأحد, 25 آذار/مارس 2018 15:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 66 مرة   شارك

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