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انعقاد منتدى الأعمال الجزائري-المجري والاجتماع الأول لمجلس الأعمال الثنائي يوم الاثنين ببودابست

  أدرج يـوم : السبت, 24 آذار/مارس 2018 16:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 94 مرات

البليدة - ستحتضن العاصمة المجرية بودابست بعد غد الاثنين منتدى الأعمال الجزائري- المجري و الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الثنائي بحضور  حوالي 30 مؤسسة اقتصادية جزائرية تنشط في مختلف المجالات، حسبما ذكره اليوم السبت نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة رياض عمور.

وأوضح لوأج السيد عمور الذي يرأس مناصفة مجلس الأعمال الجزائري-المجري أن  وفدا يتكون من رجال أعمال جزائريين يمثلون 30 مؤسسة اقتصادية تنشط في مختلف المجالات سيتوجه غدا الأحد إلى المجر تحسبا لانعقاد منتدى رجال الأعمال الجزائري المجري في 26 مارس الجاري و الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الثنائي بين البلدين بالإضافة إلى عقد لقاءات استشراف بين رجال الأعمال للبلدين.

وسيقوم وفد رجال الأعمال الجزائريين في إطار هذه الزيارة بزيارة عدة مؤسسات  مجرية في القطاعات المرغوب الاستثمار فيها على غرار الفلاحة و تربية المائيات  و الصناعات الغذائية و السياحة الحموية و المناولة في مجال صناعة السيارات والتكوين، وفق لنفس المسؤول.

وفي هذا الصدد أعرب ذات المتحدث عن رغبته في الاطلاع على تجربة المجر في  مختلف المجالات كالصناعة و التكوين و الصحة و الصناعة الالكترونية و السياحة والفلاحة و تربية المائيات لاسيما ûكما قال- و أن المجر معروفة بتطورها في  البحث و التطوير حيث عرفت قفزة صناعية في سنوات ال 90 و ال2000 وهو ما "قد  يكون مفيد جدا بالنسبة لرجال الاعمال الجزائريين خصوصا و نحن بصدد تطبيق  برنامج تنويع الاقتصاد".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأعمال الجزائري-المجري تأسس في ديسمبر 2017 وسيكون هذا الاجتماع أول اجتماع ثنائي له.

وكانت المجر تعتبر من بين أهم الشركاء الاقتصاديين للجزائر خلال سنوات ال70 وبداية الثمانينات وبدأت بوادر الرغبة في إعادة استئناف هذه الشراكة تظهر جليا  خلال السنوات الأخيرة حيث تم في سنة 2016 فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وبودابست .

غير أن المبادلات التجارية تبقى نوعا ما "ضعيفة" حيث تتجاوز بقليل عتبة 100 مليون دولار فيما تعد العلاقات الدبلوماسية و علاقات الصداقة في أعلى مستوياتها ي حسب السيد عمور.

كما تقدم المجر 100 منحة دراسية للطلاب الجزائريين في شهادتي الماستر والدكتوراه مما يفسر بأن بودابست تعتبر الجزائر شريكا ترغب في بناء علاقات اقتصادية دائمة معه كما أضاف المصدر.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
انعقاد منتدى الأعمال الجزائري-المجري والاجتماع الأول لمجلس الأعمال الثنائي يوم الاثنين ببودابست
  أدرج يـوم : السبت, 24 آذار/مارس 2018 16:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 94 مرة   شارك

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