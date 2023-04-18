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تنظيم الصالون الدولي للتجهيزات الاستشفائية و الطبية من 28 إلى 31 مارس بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آذار/مارس 2018 16:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 193 مرات
تنظيم الصالون الدولي للتجهيزات الاستشفائية و الطبية من 28 إلى 31 مارس بالجزائر العاصمة

الجزائر- ستنظم الطبعة ال10 للصالون الدولي للتجهيزات الاستشفائية و الطبية من 28 إلى 31 مارس الجاري بقصر المعارض (الجزائر  العاصمة) بمشاركة دولية "واعدة و ابتكارات", حسبما جاء في بيان للمنظمين.

و أوضح المصدر أن هذه الطبعة ,التي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس  الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة و بدعم من وزارة الصحة و السكان و اصلاح  المستشفيات, "تعد بعروض في مجال التجهيزات, لا سيما من حيث التكنولوجيات  الطبية الحديثة بهدف تقديم مساهمة في تعزيز العرض الوطني".

و سيعرف الصالون الدولي للتجهيزات الاستشفائية و الطبية في طبعته العاشرة  تنظيم "اللقاءات الأولى لصناعات التجهيزات الطبية" التي تهدف إلى "احصاء  المنتجين الوطنيين القادرين على التصدير و كذا الاعلام حول آليات المساعدة على  التصدير و كذا التحضير لإرسال بعثات استكشاف بغرض الاطلاع على الاسواق  الافريقية".

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و أشار المنظمون أن هذه اللقاءات "تندرج ضمن توصيات و توجيهات السلطات  العمومية التي وضعت تدابير تأطير رامية إلى ترقية الانتاج الوطني في الأسواق  الخارجية".

كما أعلن المصدر عن تنظيم منتديات متخصصة دائمة تضم ممثلين عن جمعيات علمية و  اخصائيين و الممونين الرئيسين لتجهيزات و خبرات طبية و كذا ممثلين عن المركز  الوطني لليقظة بخصوص الأدوية و العتاد الطبي.

و ابرز المنظمون أن هذه "المنتديات المتخصصة ستسمح بضمان يقظة تكنولوجية و  حوار مباشر بين الممونين و الممارسين".

و ستتوج هذه اللقاءات بتوصيات و توجيهات من شأنها "استيعاب أكبر و تكفل أنجع  بالحاجيات حسب التخصص المستهدف".

كما سيتم التطرق إلى مواضيع اخرى على هامش هذا الصالون في شكل ندوات و ورشات  و موائد مستديرة يشرف على تنشيطها خبراء وطنيين و أجانب.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم الصالون الدولي للتجهيزات الاستشفائية و الطبية من 28 إلى 31 مارس بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آذار/مارس 2018 16:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 193 مرة   شارك

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