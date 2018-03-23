قيطوني يتطرق الى التعاون الطاقوي مع السفير الكيني

الجزائر- تحادث وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الخميس بالجزائر العاصمة مع سفير كينيا بالجزائر موا ليموشيرا حول موضوع التعاون في مجال الطاقة, حسبما أكده بيان للوزارة.

و تطرق الطرفان الى العلاقات الثنائية بين البلدين و كذا الى طرق و سبل تعزيزها و تطويرها لا سيما في مجال الطاقة, حسب نفس المصدر.

كما بحث الطرفان إمكانية وضع الخبرة الجزائرية تحت تصرف كينيا في شتى المجالات لا سيما تسيير موارد المحروقات و الهندسة و الدراسات بالإضافة إلى التكوين في مجال مهن المحروقات و الكهرباء.

وتجدر الاشارة الى أن 4 مهندسين من كينيا استفادوا من تكوين مكون نظمه معهد التكوين في الكهرباء و الغاز (إحدى فروع سونلغاز) و هذا خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي في اطار نشاطات شبكة مراكز الامتياز التي وضعت تحت اشراف جمعية البلدان المنتجة للكهرباء و التي تعتبر الجزائر عضوة منها.

كما ذكّر الوزير في هذا الشأن برغبة الجزائر في تكثيف التبادلات مع دول افريقيا, مذكرا بالجهود الشخصية لرئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة في مجال التنمية الافريقية, يضيف ذات المصدر.

من جهة اخرى, تم وضع لجنة مكونة من أخصائيين من البلدين لتحديد مشاريع تعاون ملموسة مع إعداد خارطة طريق بهدف تحقيق هذه المشاريع, حسب البيان.

قيطوني يتطرق الى التعاون الطاقوي مع السفير الهندي

و استقبل وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الخميس بالجزائر العاصمة سفير الهند بالجزائر ساتبير سينغ حيث تطرقا الى التعاون الثنائي في مجال الطاقة, حسبما أكده بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية و افاق الاستثمار لا سيما في مجال تحويل المحروقات.

و في هذا الصدد, أعرب الطرفان عن "رغبة البلدين المتبادلة في تعزيز تعاونهما في شتى المجالات لا سيما الطاقات المتجددة و المحروقات و البتروكيمياويات", حسب ذات المصدر.

كما تطرق الوزير مع السفير الهندي الى انعقاد الاجتماع الوزاري الـ 16 للمنتدى العالمي للطاقة من 10 الى 12 أبريل 2018 تحت شعار "مستقبل أمن الطاقة العالمي : انتقال و تكنولوجيا و تجارة و استثمار", و الذي سيشارك فيه السيد قيطوني مرفقا بوفد هام يتكون من اطارات سامية في الوزارة وسوناطراك.