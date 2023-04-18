27 بالمئة من استهلاك الجزائر الطاقوي في آفاق 2030 سيكون مصدره الطاقات المتجددة

الجزائر - صرح مدير الطاقة و المناجم لولاية الجزائر, علي بن يخلف, يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مجموع 27 بالمئة من استهلاك الجزائر الطاقوي في آفاق سنة 2030 سيكون مصدره الطاقات المتجددة.

و بمناسبة الاعلان عن الاحتفال بطبعة 2018 لأكبر حدث بيئي في العالم " ساعة للأرض" في الجزائر, أكد السيد بن يخلف أنه بفضل وضع برنامج (يجري انجازه) حول انتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقات النظيفة (الشمسية و الهوائية ...الخ) في آفاق 2030 فان مجموع 27 بالمئة من استهلاك الجزائر الطاقوي سيكون مصدره الطاقات المتجددة.

و من أصل 22 ألف ميغاواط المتوقعة, تم انتاج أكثر من 500 ميغاواط الى غاية نهاية 2017 انطلاقا من 23 محطة ضوئية فولطية عبر التراب الوطني حسب قوله مضيفا أن تجسيد هذا البرنامج سيتم تدريجيا الى غاية بلوغ 22 ألف ميغاواط في آفاق 2030.

و في مجال النقل, سيتم في آفاق 2030 تحويل 1 مليون سيارة (برنامج وطني) الى مصدرين طاقويين نظيفين و هما الغاز الطبيعي المضغوط و سيرغاز لتعويض الوقود الملوث.

و خلافا للوقود الكلاسيكي فان هذين الغازين يقلصان انبعاثات الاحتباس الحراري بشكل معتبر و انبعاثات الغازات الملوثة حسب خبراء وكالة ترقية الاستعمال العقلاني للطاقة.

و حسب الخبراء ستتم عملية تحويل سيارات البنزين نحو الغاز الطبيعي المضغوط و سيرغاز تدريجيا كل سنة الى غاية بلوغ أكثر من 1 مليون سيارة في آفاق 2030.

و من المقرر في سنة 2018 تحويل 50 الف سيارة نحو الطاقات النظيفة اضافة الى 100 ألف سيارة أخرى في سنة 2019 حسب وكالة ترقية الاستعمال العقلاني للطاقة.