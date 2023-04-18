القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

27 بالمئة من استهلاك الجزائر الطاقوي في آفاق 2030 سيكون مصدره الطاقات المتجددة

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آذار/مارس 2018 14:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 120 مرات

الجزائر - صرح مدير الطاقة و المناجم لولاية الجزائر, علي  بن يخلف, يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مجموع 27 بالمئة من استهلاك  الجزائر الطاقوي في آفاق سنة 2030 سيكون مصدره الطاقات المتجددة.

و بمناسبة الاعلان عن الاحتفال بطبعة 2018 لأكبر حدث بيئي في العالم "  ساعة للأرض" في الجزائر, أكد السيد بن يخلف أنه بفضل وضع برنامج (يجري انجازه)  حول انتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقات النظيفة (الشمسية و الهوائية ...الخ) في  آفاق 2030 فان مجموع 27 بالمئة من استهلاك الجزائر الطاقوي سيكون مصدره  الطاقات المتجددة.

و من أصل 22 ألف ميغاواط المتوقعة, تم انتاج أكثر من 500 ميغاواط الى  غاية نهاية 2017 انطلاقا من 23 محطة ضوئية فولطية عبر التراب الوطني حسب قوله  مضيفا أن تجسيد هذا البرنامج سيتم تدريجيا الى غاية بلوغ 22 ألف ميغاواط في  آفاق 2030.

و في مجال النقل, سيتم في آفاق 2030 تحويل 1 مليون سيارة (برنامج وطني)  الى مصدرين طاقويين نظيفين و هما الغاز الطبيعي المضغوط و سيرغاز لتعويض  الوقود الملوث.

و خلافا للوقود الكلاسيكي فان هذين الغازين يقلصان انبعاثات الاحتباس  الحراري بشكل معتبر و انبعاثات الغازات الملوثة حسب خبراء وكالة ترقية  الاستعمال العقلاني للطاقة.

و حسب الخبراء ستتم عملية تحويل سيارات البنزين نحو الغاز الطبيعي  المضغوط و سيرغاز تدريجيا كل سنة الى غاية بلوغ أكثر من 1 مليون سيارة في آفاق  2030.

و من المقرر في سنة 2018 تحويل 50 الف سيارة نحو الطاقات النظيفة اضافة  الى 100 ألف سيارة أخرى في سنة 2019 حسب وكالة ترقية الاستعمال العقلاني  للطاقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
27 بالمئة من استهلاك الجزائر الطاقوي في آفاق 2030 سيكون مصدره الطاقات المتجددة
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آذار/مارس 2018 14:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 120 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع