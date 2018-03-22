الخطوط الجوية الجزائرية تلغي أربع رحلات بسبب الاضطرابات الجوية 

ويتعلق الامر بالرحلات الدولية قسنطينة-مرسيليا، قسنطينة-ميلوز، سطيف مرسيليا وكذا الرحلة الداخلية قسنطينة-الجزائر، حسب نفس المصدر.

وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوي حذر في نشرية خاصة من سقوط أمطار غزيرة وبرد مرفوقا برعود ورياح، ستشهدها ولايات وسط وشرق البلاد من مساء الأربعاء إلى الخميس على الساعة السادسة مساء.

وفضلا عن هذه الرحلات التي تم الغاءها بسبب رداءة أحوال الطقس، كانت الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت في وقت سابق من نهار الخميس، إلغاء أربعة رحلات اخرى من وإلى باريس بسبب إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا، مشيرة إلى انه من الممكن أن تعرف رحلات أخرى بين الجزائر وفرنسا تذبذبات لكن من دون إلغائها.