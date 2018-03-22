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الخطوط الجوية الجزائرية تلغي أربع رحلات بسبب الاضطرابات الجوية 

  أدرج يـوم : الخميس, 22 آذار/مارس 2018 17:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 189 مرات

الجزائر - ألغت الخطوط الجوية الجزائرية أربع رحلات مبرمجة لهذا الخميس 22 مارس بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما علم لدى الشركة.

ويتعلق الامر بالرحلات الدولية قسنطينة-مرسيليا، قسنطينة-ميلوز، سطيف مرسيليا وكذا الرحلة الداخلية قسنطينة-الجزائر، حسب نفس المصدر.

وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوي حذر في نشرية خاصة من سقوط أمطار غزيرة وبرد مرفوقا برعود ورياح، ستشهدها ولايات وسط وشرق البلاد من مساء الأربعاء  إلى الخميس على الساعة السادسة مساء.

وفضلا عن هذه الرحلات التي تم الغاءها  بسبب رداءة أحوال الطقس، كانت الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت في وقت سابق من نهار الخميس، إلغاء أربعة رحلات اخرى  من وإلى باريس بسبب إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا، مشيرة إلى انه من الممكن أن تعرف رحلات أخرى بين الجزائر وفرنسا تذبذبات لكن من دون إلغائها.

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الخطوط الجوية الجزائرية تلغي أربع رحلات بسبب الاضطرابات الجوية 
  أدرج يـوم : الخميس, 22 آذار/مارس 2018 17:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 189 مرة   شارك

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