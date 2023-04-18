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الطبعة ال11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك من 16 الى 19 ابريل المقبل بوهران

  أدرج يـوم : الخميس, 22 آذار/مارس 2018 17:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 100 مرات

الجزائر - ستنظم الطبعة ال11 للأيام العلمية و التقنية لسوناطراك من 16 الى 19 ابريل المقبل بوهران، حسبما أعلنت الشركة اليوم الخميس في بيان لها.

وستنظم هذه الأيام تحت شعار "إبتكار و شراكة في سياق التحول الطاقوي العالمي "بحضور مسؤولين كبار لمجمعات طاقوية شركاء مجمع سوناطراك.

ويتعلق الأمر بالرئيس المدير العام لتوتال (فرنسا)، باتريك بوياني، وايني (إيطاليا)، كلوديو ديسكالزي، و سيبسا (إسبانيا)، بيدرو ميرو، و واتفورد أنترناسيونال، ماك ماكوليكم.

ويسجل أكثر من 1.300 مشارك حضوره في هذه الفعالية العلمية - التقنية  منهم 314 متدخل وطنيين و أجانب قادمين من  16 دولة.

وستتناول هذه الطبعة ال 11 موضوعا تتعلق بمختلف مهن الصناعة البترولية والخدمات، حيث سيتم تنظيم 35 محاضرة شفهية و 7 موائد مستديرة و 5 دورات للخبرة  و 3 دورات للتنشيط الخاص و 3 دورات  للإتصال.

كما سيتم على هامش هذه الأيام تنظيم الطبعة الثالثة لـ "معرض العلوم" بمشاركة اكثر من مائة مؤسسة بترولية و شبه بترولية، و كذا جامعات و مراكز بحوث.

وتهدف هذه الأيام العلمية و التقنية الى "تنظيم طبعة في مستوى  التحديات والديناميكية الحالية لمجمع سوناطراك و مرافقة التغير الإيجابي الجاري المكرس بفضل المشاريع الحالية" كاستراتيجية سوناطراك في آفاق 2030، و برنامج الإتصال والدراسة، حسب نفس المصدر.

وتبقى المبادلات و تبادل الخبرات و تثمين الإمتياز أهم مبادئ هذه الأيام التي ستمثل "فرصة للتحضير نوعيا للمستقبل، في ضوء التحولات الجيواستراتيجية الجارية و التطور التكنولوجي"، حسب سوناطراك.

كلـمات مفتـاحيــة :
الطبعة ال11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك من 16 الى 19 ابريل المقبل بوهران
  أدرج يـوم : الخميس, 22 آذار/مارس 2018 17:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 100 مرة   شارك

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