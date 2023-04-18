عدد المسافرين عبر ميترو الجزائر سيرتفع الى 300 الف مسافر يوميا بعد استلام التوسيعات قيد الانجاز

الجزائر - أكد وزير الاشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن عدد مستخدمي ميترو الجزائر سيرتفع الى 300 ألف مسافر يوميا بعد استلام كل التوسعات قيد الانجاز حاليا.

وأضاف السيد زعلان في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها السيد السعيد بوحجة رئيس المجلس ان "رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة لتطوير و عصرنة النقل عبر كل مناطق الوطن و خصوصا بالعاصمة " مؤكدا أنه و باستلام مختلف التوسيعات قيد الانجاز سيتم بلوغ رقم 300 الف مسافر عبر خطوط الميترو يوميا بولاية الجزائر.

كما اكد ان" الحكومة وفقا للإمكانيات المتوفرة ستعزز من مشاريع النقل عبر الميترو والتراموي و المصاعد الهوائية أكثر خلال الفترات المقبلة".

وأوضح الوزير ان " انجاز توسيعات الميترو نحو كل من المطار الدولي وبراقي وباب الواد لم تخصص لها أغلفة مالية " و ان الصفقات المبرمة لانجاز هذه الخطوط كانت تخص فقط حفر الانفاق دون الاشغال الاخرى المتعلقة بالتهيئة والانظمة المرورية و القاطرات ،مضيفا انه بأمر من رئيس الجمهورية ووعيا منه ان الميترو هو احدى البدائل الاساسية لفك ازمة الاختناق المروري في العاصمة تم توفير هذه الاحتياجات المالية و تم الشروع في التنفيذ.

وأكد السيد زعلان ان توسيع خطوط النقل عبر الميترو سيساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والتخفيف من الازدحام في عدة بلديات بولاية الجزائر خاصة تلك التي تعرف كثافة سكانية كبيرة على غرار بلديات براقي و الكاليتوس و سيدي موسى.

وبخصوص سؤال النائب عبد الغني واشير (تجمع أمل الجزائر) المتعلق بامكانية استفادة بلدية الكاليتوس (ولاية الجزائر) من خط الميترو باتجاه مطار الجزائر الدولي هواري بومديني اوضح السيد زعلان ان مسار خط الميترو لا يعبر وسط بلدية الكاليتوس لكن تم اتخاذ كل التدابير لتمكين سكان هذه الاخيرة و المناطق القريبة منها من الاستفادة فعليا من خدمات الميترو من خلال ربط البلدية بمحطة الميترو بالحراش عن طريق خطوط النقل الحضري .

من جانب آخر، ذكر الوزير بالامتيازات و التسهيلات الممنوحة لمستخدمي وسائل النقل العمومية من خلال الصيغة الجديدة المتمثلة في الاشتراك الموحد و الذي دخلت حيز الخدمة منذ شهر فبراير الفارط حيث يمكن المواطن من استعمال مختلف وسائل النقل ( الميترو والتراموي والمصاعد الهوائية والحافلات) مقابل اشتراك "بأسعار مدروسة تجسيدا للنقل المتعدد الانماط المدرج في برنامج قطاع النقل" .

وفيما يتعلق بمدى تقدم اشغال توسعة خط الميترو حي البدر- عين النعجة بالعاصمة، أكد الوزير ان هذا الخط سيدخل حيز الاستغلال خلال الايام القادمة، فضلا عن استكمال محطتي بجسر قسنطينة اللتين سيتم استلامهما ايضا خلال الاشهر القادمة، يضيف الوزير.

و بالنسبة لخط الميترو الرابط بين عين النعجة وبراقي، قال الوزير ان الأشغال انطلقت منذ جوان 2017 مضيفا ان نسبة الاشغال بلغت 48 في المئة .

وفي الاخير، طمان الوزير مواطني سكان كل من بلديات الكاليتوس و الشراربة و سيدي موسى وبراقي بولاية الجزائر أنه سيتم فتح جزء كبير من الطريق الاجتنابي الذي يربط بين الطريق المؤدي للمطار والمنفذ المروري نحو للبليدة خلال شهرين الى ثلاثة اشهر على اقصى تقدير.