الخطوط الجوية الجزائرية تلغي 4 رحلات اتجاه باريس بسبب اضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا 

الجزائر - أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن الغاء 4 رحلات اتجاه باريس كانت مبرمجة اليوم الخميس 22 مارس، بسبب اضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا، حسب ما افاد به بيان للشركة.

وحسب المصدر، فان الرحلات المعنية بالإلغاء هي رحلتي الجزائر العاصمة- باريس شارل ديغول ذهابا و ايابا و تحمل الارقام: AH 1214/AH 1215 و AH 1002/AH 1003.

كما مس الالغاء ايضا الرحلات بين مطار وهران-باريس أورلي ذهابا و ايابا و تحمل الارقام: AH 1080/AH 1081

من جهة أخرى، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنها ستضمن الرحلات التي تحمل الارقام AH 1000/ وAH 1001 و AH 1012/AH 1013 بواسطة طائرات ضخمة 330-200 و ذلك لغرض امتصاص تدفق الركاب.

وفي ما يخص الرحلات الأخرى اتجاه فرنسا، أكدت الشركة أنها من المحتمل أن تعرف هي الأخرى اضطرابات لكن دون الغاءها .

يذكر أن فرنسا تشهد اليوم الخميس عدة اضرابات مست قطاعات عديدة مثل النقل والخدمات العمومية ( مراقبي الملاحة الجوية و القطارات و مصالح الارصاد الجوي والمستشفيات و التعليم.. ) و ذلك احتجاجا على مشروع الاصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية و التي ترتقب الاستغناء عن 120.000 منصب شغل من ضمن 5،65 مليون مستخدم في فرنسا، و هذا لتقليص عجز ميزانية الدولة الى اقل من 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي المستهدف في أوروبا.