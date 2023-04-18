الخطوط الجوية الجزائرية تلغي 4 رحلات اتجاه باريس بسبب اضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا 

وحسب المصدر، فان الرحلات المعنية بالإلغاء هي رحلتي الجزائر العاصمة- باريس شارل ديغول ذهابا و ايابا و تحمل الارقام: AH 1214/AH 1215 و AH 1002/AH 1003.
كما مس الالغاء ايضا الرحلات بين مطار وهران-باريس أورلي ذهابا و ايابا و تحمل الارقام: AH 1080/AH 1081
من جهة أخرى، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنها ستضمن الرحلات التي تحمل الارقام AH 1000/ وAH 1001 و AH 1012/AH 1013 بواسطة طائرات ضخمة 330-200 و ذلك لغرض امتصاص تدفق الركاب.
وفي ما يخص الرحلات الأخرى اتجاه فرنسا، أكدت الشركة أنها من المحتمل أن تعرف هي الأخرى اضطرابات لكن دون الغاءها .
يذكر أن فرنسا تشهد اليوم الخميس عدة اضرابات مست قطاعات عديدة مثل النقل والخدمات العمومية ( مراقبي الملاحة الجوية و القطارات و مصالح الارصاد الجوي والمستشفيات و التعليم.. ) و ذلك احتجاجا على مشروع الاصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية و التي ترتقب الاستغناء عن 120.000 منصب شغل من ضمن 5،65 مليون مستخدم في فرنسا، و هذا لتقليص عجز ميزانية الدولة الى اقل من 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي المستهدف في أوروبا.