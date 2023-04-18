القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الخطوط الجوية الجزائرية تلغي 4 رحلات اتجاه باريس بسبب اضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا 

  أدرج يـوم : الخميس, 22 آذار/مارس 2018 15:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 142 مرات
الخطوط الجوية الجزائرية تلغي 4 رحلات اتجاه باريس بسبب اضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا 

الجزائر - أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن الغاء 4 رحلات اتجاه باريس كانت مبرمجة اليوم الخميس 22 مارس، بسبب اضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا، حسب ما افاد به بيان للشركة.

وحسب المصدر، فان الرحلات المعنية بالإلغاء هي رحلتي الجزائر العاصمة- باريس شارل ديغول ذهابا و ايابا و تحمل الارقام:  AH 1214/AH 1215 و AH 1002/AH  1003. 

كما مس الالغاء ايضا الرحلات بين مطار وهران-باريس أورلي  ذهابا و ايابا و تحمل الارقام:   AH 1080/AH 1081    

من جهة أخرى، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنها ستضمن الرحلات التي تحمل الارقام   AH 1000/ وAH 1001  و AH 1012/AH 1013 بواسطة طائرات ضخمة  330-200 و ذلك لغرض امتصاص تدفق الركاب.

وفي ما يخص الرحلات الأخرى اتجاه فرنسا، أكدت الشركة أنها من المحتمل أن تعرف هي الأخرى اضطرابات لكن دون الغاءها . 

يذكر أن فرنسا تشهد اليوم الخميس عدة اضرابات مست قطاعات عديدة مثل النقل والخدمات العمومية ( مراقبي الملاحة الجوية  و القطارات و مصالح الارصاد الجوي والمستشفيات و التعليم.. )  و ذلك احتجاجا على  مشروع الاصلاحات  في قطاع الوظيفة العمومية  و التي ترتقب الاستغناء عن 120.000 منصب شغل  من ضمن  5،65 مليون مستخدم في فرنسا، و هذا لتقليص عجز ميزانية الدولة الى اقل من 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي المستهدف في أوروبا.

كلـمات مفتـاحيــة :
الخطوط الجوية الجزائرية تلغي 4 رحلات اتجاه باريس بسبب اضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا 
  أدرج يـوم : الخميس, 22 آذار/مارس 2018 15:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 142 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 