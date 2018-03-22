قيطوني يؤكد مواصلة الجهود لتزويد المناطق الريفية بالكهرباء والغاز الطبيعي

الجزائر - أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، اليوم الخميس، أن الدولة ستواصل جهودها من أجل توفير الكهرباء و الغاز الطبيعي في المناطق الريفية والجبلية بهدف توفير العيش الكريم للمواطنين و النهوض بقطاع الفلاحة.

وأوضح السيد قيطوني خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطنيي خصصت للأسئلة الشفوية، تحت رئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلسي ان قطاع الطاقة يعملي تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما المقيمين بالأرياف والمناطق الجبلية و كذا تمكين الفلاحين من النهوض بقطاعهم الحيوي في ظل سعي الدولة لبناء اقتصاد منتج خارج قطاع المحروقات.

و في رده على سؤال النائب بدرة فرخي (الاحرار)، حول التأخر الذي يعرفه انجاز مشاريع ربط بعض المناطق الريفية و الجبلية لولاية جيجل بشبكة الغاز الطبيعي، أكد الوزير ان اسباب ذلك الـتأخر، الراجعة في معظمها الى رفض ملاك الاراضي بالسماح بمرور الانابيب الكبيرة لإيصال الغاز الى تلك المناطق المعزولة وكذا الى اسباب أمنية، قد تم "التكفل بها و حلها".

واستطرد السيد قيطوني قائلا ان رئيس الجمهورية يتتبع شخصيا المشاريع التي تهدف الى فك العزلة عن المناطق الريفية و الجبلية و على رأسها تلك التي تعكف على تزويدها بالكهرباء و الغاز الطبيعيي مضيفا انه تم ربط حتى الآن 88 الف مسكن بتلك الولاية بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي ما يمثل نسبة 10ر64 % مقابل 18 % في 1999 .

وفي سياق متصل، أفاد الوزير ان عدد المساكن المزودة بالغاز الطبيعي سيرتفع الى 120.000 مسكن في اجل قريبي اي ما يمثل نسبة 86 %.

وفي رده على سؤال النائب، حكيم بري (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) حول ضعف التغطية الكهربائية في المناطق النائية من ولاية باتنة، أجاب الوزير ان الجهود تتواصل من اجل تحقيق 85 % من التموين الكهربائي مع نهاية السنة الجارية مذكرا في هذا الصدد ان النسبة الوطنية لمعدل التغطية الكهربائية هي 60 %.

ودعا السيد قيطوني في هذا الاطار الفلاحين الذين يجدون صعوبات في للحصول على الكهرباء في اطار نشاطهم الزراعي التقرب من مصالحه على المستوى المحلي حيث سيتم التكفل بانشغالاتهم.