رفع أسعار الكهرباء ليس واردا حاليا لكنه أمر لا مفر منه في المستقبل

البويرة - أكد يوم الأربعاء وزير الطاقة مصطفى قيتوني من البويرة أن رفع أسعار الكهرباء "غير وارد حاليا غير أنه لا مفر منه في المستقبل".

واستبعد السيد قيتوني خلال ندوة صحفية عقدها بمرتفعات منطقة سحاريج الجبلية (شرق البويرة) أين أعطى إشارة تشغيل محطة الكهرباء لإيليتن (220/60 كيلوفولت) "أي زيادة حالية في أسعار الكهرباء", مشيرا في السياق إلى أن "القضية لا تطرح حاليا غير أنه أمر لا مفر منه مع مرور الوقت و ستشمل فقط المستهلكين الكبار و مبذري الطاقة", كما أضاف.

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وبمنطقة إليتين حيث عبر عن فرحته بالجهود التي بذلتها السلطات المحلية بالبويرة في مجال الكهرباء والغاز, أشرف الوزير على وضع في الخدمة محطة مركز توزيع بطاقة 220/60 كيلوفولت لتعزيز تموين كافة ولاية البويرة و الولايات المجاورة مثل بجاية و تيزي وزو.

يذكر أنه تم الانتهاء من المشروع الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 5ر2 مليار دج في غضون 20 شهرا وفق ما أبرزته البطاقة التقنية للمشروع المقدمة للوزير بعين المكان.