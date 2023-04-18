غابات : 800 ألف هكتار تم  تشجيرها منذ سنة 2000 حتى الآن   

الجزائر - أفاد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزغي اليوم الأربعاء بالجزائر أنه تم تشجير نحو 800 الف هكتار منذ سنة 2000 حتى الان و ذلك في اطار البرنامج الوطني للتشجير الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة .

وقد اغتنم الوزير الذي أشرف على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للغابات على مستوى غابة بني مسوس (العاصمة) بمعية وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي و والي العاصمة عبد القادر زوخ الى جانب اعضاء من الجيش الشعبي الوطني ، هذه المناسبة للتذكير بتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة منها الغابات.

وفضلا عن اطلاق البرنامج الوطني للتشجير، أوضح السيد بوعزغي أن السيد بوتفليقة حرص أيضا على دسترة المحافظة وحماية الموارد الطبيعية بما فيها الغابات باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنية و ذلك من خلال المادة 19 من دستور 2016 .

وأشاد السيد بوعزغي بأهمية الغطاء الغابي نظرا للدور الذي يلعبه في ضمان التوازن الايكولوجي و كذا أبعاده الاقتصادية والاجتماعية كما يسهم في تطوير مختلف النشاطات السياحية سيما البيئية منها (السياحة الجبلية و الترفيهية واستكشاف التلال)

واعتبر الوزير الاحتفال باليوم العالمي للغابات الذي جاء هذا العام تحت شعار " الغابات في خدمة المدن المستدامة "، فرصة لتحسيس المواطن و كذا كل الاطراف المعنية على ضرورة الحفاظ على هذا المورد الطبيعي و ضرورة ادراجه ضمن مقاربة بيئية- حضرية لتطوير و تحسين المدن .

وحسب السيد بوعزغي، فان الحضور الرسمي و الجمعوي في هذه الاحتفالية يدل على الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية و كذا المواطنين و المجتمع المدني للغابة و دورها الاساسي في حماية المحيط المعيشي و البيئي .

كما شدد على ضرورة المحافظة على الأنظمة الايكولوجية للغابة و كذا الحفاظ على كل الموارد الطبيعية بما فيها الحضائر الوطنية .

بدورها أكدت السيدة زرواطي على اهمية الغابات في الحد من التغيرات المناخية مشيدة بالحضور الفعال لاعضاء الجيش الشعبي الوطني في هذه التظاهرة البيئية التي عرفت ايضا مشاركة العشرات من أطفال المدارس في حملة التشجير.