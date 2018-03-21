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افتتاح الطبعة السابعة للصالون الوطني للتشغيل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 آذار/مارس 2018 12:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 87 مرات
افتتاح الطبعة السابعة للصالون الوطني للتشغيل

الجزائر - افتتحت يوم الأربعاء بقصر المعارض بالصنوبر  البحري (الجزائر العاصمة) الطبعة ال7 للصالون الوطني للتشغيل "سلام 2018"  بمشاركة  ازيد من 500 مؤسسة من بينها 300 مؤسسة منشأة في إطار تدابير الوكالة  الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و60 مؤسسة من  قبل شباب الجالية الجزائرية بالخارج.

ويمتد هذا الصالون الذي أشرف على افتتاحه وزير العمل والتشغيل والضمان  الاجتماعي مراد زمالي بحضور عدد من اعضاء الحكومة و المنظم تحت الرعاية لرئيس  الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى غاية يوم 27 مارس الجاري.

وتهدف هذه التظاهرة التي تجري تحت شعار "المؤسسة الناشئة: النجاح بالابتكار"  الى عرض وشرح مختلف آليات دعم المؤسسات الناشئة والشباب حاملي المشاريع  المبتكرة التّي تقدمها كلّ من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق  الوطني للتأمين عن البطالة.

وفضلا عن الترويج للمؤسسات الناشئة يسمح هذا الفضاء المهني لمختلف أجهزة دعم  التشغيل بمرافقة حاملي المشاريع المبتكرة من خلال تمكينهم من إبراز كفاءتهم.

ويعد الصالون فرصة أمام طالبي الشغل للاطّلاع على شروط ومختلف الامتيازات  التّي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل حسب حالتهم الاجتماعية ومستواهم المهني  مما يسمح لهم بتطوير إمكانياتهم ومعرفة عروض العمل المطروحة في سوق الشغل التي  تتلاءم و مؤهلاتهم.

إقرأ أيضا:      تنظيم الطبعة السابعة من الصالون الوطني للتشغيل "سلام 2018" في الفترة الممتدة ما بين 21 و 27 مارس الجاري

ويتضمن الصالون عدة أجنحة تبرز مختلف المنتوجات المنجزة من قبل الشباب في  قطاعات شتى سيما تكنولوجيات الإعلام والاتصال و الصناعة والبيئة والطاقات  المتجددة وخصصت أجنحة للهيئات المكلفة بتنفيذ آليات تدعيم التشغيل وخلق  المؤسسات المصغرة على غرار الوكالة الوطنية للتشغيل و الوكالة الوطنية لدعم  تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين عن البطالة.

كما خصصت فضاءات أخرى للدوائر الوزارية المعنية مباشرة بقطاع العمل والغرف  المهنية ومختلف الهيئات و الشركاء المساهمين في عملية إنشاء المؤسسات المصغرة  مثل صندوق  الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء "كناس" و"كاسنوس"  وكذا البنوك.

وسيتم على هامش الصالون تنظيم برنامج لفائدة المقاولين الشباب والجمهور  العريضي من خلال تنظيم ورشات عمل تتناول مواضيع الإمكانيات المتاحة لفائدة  الشباب المتعلقة استحداث المؤسسات المصغرة و المناولة والاقتصاد الرقمي.

وسيتم تنظيم ورشات أخرى تخص المقاولاتية ومسار المقاولين الشباب لخلق  وتسيير المؤسسات المصغرةي الى جانب ندوات تتمحور حول تقنيات البحث عن منصب عمل  ومساعدة الشباب في كيفية تحرير سيرة ذاتية والرسائل التحفيزية علاوة على تنظيم  زيارات ميدانية للصالون لفائدة المتربصين في مراكز التكوين المهني والتمهين  وكذا طلبة الجامعات والمدارس العليا.

كلـمات مفتـاحيــة :
افتتاح الطبعة السابعة للصالون الوطني للتشغيل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 آذار/مارس 2018 12:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 87 مرة   شارك

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