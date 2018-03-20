المنتدى العالمي الثامن للمياه: نسيب يعرض التجربة الجزائرية في برازيليا

الجزائر - عرض وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب اليوم الثلاثاء التجربة الجزائرية في مجال الموارد المائية، وذلك خلال المنتدى العالمي الثامن للمياه الذي يعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا من 18 الى 23 مارس الجاري، حسبما أفاد به بيان للوزارة .

وذكر الوزير أثناء مداخلته في المحاضرة التي حضرها وزراء الدول المشاركة في المنتدى، بالمساهمة الفعالة للجزائر في القرار الذي اصدرته هيئة الامم المتحدة سنة 2010 القاضي باعتبار الماء "حق من الحقوق الانسانية الأساسية"، مشيرا الى أن الجزائر أدرجت هذا المبدأ في الدستور الجزائري خلال التعديل الأخير لعام 2016 باعتبار الماء ملكا للمجموعة الوطنية.

وأوضح الوزير قائلا:" إن هذا التأكيد القوي الذي جاء في الدستور كان تتويجا للمجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة الجزائرية منذ 2000 في ظل التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي جعل المورد المائي أولوية وطنية بهدف تمكين جميع المواطنين للاستفادة من هذا المورد الحيوي ".

وعرج الوزير على الانجازات الجزائرية في هذا المجال، حيث ضاعفت الجزائر خلال عقد من الزمن من قدرة انتاج المياه الشروب بثلاثة أضعاف، حيث بلغت نسبة الربط بشبكات المياه الصالحة للشرب -حسبه- 98 في المائة وطنيا مقابل 96 في المائة بالنسبة لشبكات التطهير.

ومن أجل ضمان تزويد المواطنين بالمياه الشروب تبنت الدولة الجزائرية برنامج وطني خاص بتحلية مياه البحر ما سمح بإنجاز 11 محطة كبرى لتحلية مياه البحر تساهم ب 17 في المائة من الانتاج الوطني للمياه الصالحة للشرب.

ومن المتوقع - يضيف الوزير- ان تصل هذه النسبة الى 25 في المائة مع استكمال أشغال 3 محطات جديدة.

وتطرق الوزير الى اشكالية التغيرات المناخية التي اثرت بشكل اساسي على المورد المائي، وفترات الجفاف المتزايدة التي زادت من الطلب على هذه المادة الحيوية.

وتعود زيادة الطلب على المياه -وفق الوزير- الى النمو المسجل على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي لتلبية الاحتياجات ، بحيث تعكف الدولة على وضع سياسات وآليات تهدف أساسا لتطوير القطاع.

وأكد ممثل الجزائر في هذه التظاهرة أن الدولة الجزائرية بذلت مجهودات جبارة على الصعيد المالي و البشري في وقت قياسي مكنتها من تحقيق تحدياتها في مجال المياه ، مما جعلها من البلدان السباقة في تحقيق أهداف الالفية للتنمية في مجال خدمات المياه الصالحة للشرب والتطهير.

وشارك السيد نسيب في مائدة مستديرة رفيعة المستوى خصصت لمناقشة تموين السكان بالمياه الصالحة للشرب وربطهم بشبكات التطهير مع وضع نماذج فعالة لضمان وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي.

كما كانت المناسبة فضاءا لتبادل الخبرات بين الفاعلين في قطاع الموارد المائية والتأكيد على التزام الحكومات بضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الصحة العمومية وتبادل المعارف.

يذكر أن الخبرة الجزائرية عرفت إشادة وترحيبا واسعا من قبل ممثلي الدول المشاركة في هذا المنتدى وذلك في مجال تعبئة و حشد الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتعزيز قدرات التخزين وإعادة تأهيل وتوسيع شبكات التوزيع وتحسين الخدمة العمومية.

وفي الأخير توج الاجتماع بتبني إعلان وزاري يحمل شعار "دعوة عاجلة لاتخاذ إجراء حاسم من أجل المياه" بهدف تجديد الالتزام السياسي وتعزيز التعاون الدولي لاتخاذ اجراءات فعالة وفورية لغرض تحقيق اهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بقضايا المياه وفقا لما تمليه العلاقات الدولية.

يذكر ان المنتدى العالمي للمياه في طبعته الثامنة المنظم من طرف الحكومة البرازيلية بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه جاء هذا العام تحت شعار "تقاسم الماء" و يعد أكبر تظاهرة عالمية تجمع الحكومات والمؤسسات الناشطة في المجال والجامعات وتشكيلات المجتمع المدني لعرض التجارب وتبادل الخبرات تحقيقا للتنمية المستدامة في مجال تسيير المياه.