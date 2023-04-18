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سكن : وضع حجر الأساس لإنجاز 2.500 وحدة بصيغة الترقوي العمومي بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله   

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آذار/مارس 2018 17:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 138 مرات
سكن : وضع حجر الأساس لإنجاز 2.500 وحدة بصيغة الترقوي العمومي بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله   

الجزائر - قام وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار، اليوم الثلاثاء بوضع حجر أساس مشروع انجاز 2.500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله .

وحسب وزير السكن فان هذا المشروع يعد الاخير في برنامج  الدولة المتضمن انجاز  42 الف وحدة سكنية  بصيغة الترقوي العمومي.

وأضاف السيد طمار يقول " مع وضع حجر اساس مشروع  انجاز 2.500 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي نكون قد توصلنا الى اطلاق كل المشاريع المسطرة وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  المتضمن انجاز 1 مليون و600 الف وحدة سكنية خلال الخماسي 2015-2019 ".

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وأوضح السيد  طمار ان حصة  ولاية الجزائر  من صيغة السكن الترقوي العمومي فقد قدرت بـ 23 ألف وحدة .

من جهة أخرى، قام الوزير  بوضع حجر الاساس لبناء ثانوية تسع لـ  1000مقعد وإكمالية على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

يذكر ان السيد  طمار  كان قد رافق وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السيدة  فاطمة الزهراء زرواطي الى مدينة الجديدة لسيدي عبد الله من اجل اطلاق حملة غرس 2.600 شجرة في حي 10.000 سكن و ذلك في اطار  احياء اليوم العالمي للغابات الذي جاء  هذا العام تحت شعار" الغابات في خدمة المدن الخضراء". 

كما حضر هذه التظاهرة البيئية كل من وزير التعليم و التكوين المهنيين، السيد محمد مباركي و وزير الاتصال، السيد جمال كعوان.

كلـمات مفتـاحيــة :
سكن : وضع حجر الأساس لإنجاز 2.500 وحدة بصيغة الترقوي العمومي بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله   
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آذار/مارس 2018 17:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 138 مرة   شارك

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