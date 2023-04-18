سكن : وضع حجر الأساس لإنجاز 2.500 وحدة بصيغة الترقوي العمومي بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله   

وحسب وزير السكن فان هذا المشروع يعد الاخير في برنامج الدولة المتضمن انجاز 42 الف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي.

وأضاف السيد طمار يقول " مع وضع حجر اساس مشروع انجاز 2.500 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي نكون قد توصلنا الى اطلاق كل المشاريع المسطرة وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتضمن انجاز 1 مليون و600 الف وحدة سكنية خلال الخماسي 2015-2019 ".

وأوضح السيد طمار ان حصة ولاية الجزائر من صيغة السكن الترقوي العمومي فقد قدرت بـ 23 ألف وحدة .

من جهة أخرى، قام الوزير بوضع حجر الاساس لبناء ثانوية تسع لـ 1000مقعد وإكمالية على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

يذكر ان السيد طمار كان قد رافق وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي الى مدينة الجديدة لسيدي عبد الله من اجل اطلاق حملة غرس 2.600 شجرة في حي 10.000 سكن و ذلك في اطار احياء اليوم العالمي للغابات الذي جاء هذا العام تحت شعار" الغابات في خدمة المدن الخضراء".

كما حضر هذه التظاهرة البيئية كل من وزير التعليم و التكوين المهنيين، السيد محمد مباركي و وزير الاتصال، السيد جمال كعوان.