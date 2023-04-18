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القرض المصغر: منح أزيد من 14 مليار دج لتمويل مشاريع مصغرة للنساء الريفيات منذ سنة 2005

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 آذار/مارس 2018 19:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 135 مرات
القرض المصغر: منح أزيد من 14 مليار دج لتمويل مشاريع مصغرة للنساء الريفيات منذ سنة 2005

الجزائر - أعلنت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية، ان الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مولت 168.000 مشروع مصغر للنساء الريفيات بمبلغ مالي اجمالي فاق 14 مليار دج منذ سنة 2005. 

وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش اشرافها رفقة عدد من الوزراء على افتتاح الصالون الوطني للنشاط المصغر أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  مولت 168.000 مشروع مصغر للنساء الريفيات سمح باستحداث 252.000 منصب شغل وذلك بمبلغ مالي اجمالي فاق 14 مليار دج منذ 2005.

وأضافت السيدة الدالية أن هذا الوكالة تتوقع تمويل أكثر من 15.000 مشروع نشاط مصغر لفائدة المرأة الريفية خلال السنة الجارية، وذلك بغلاف مالي اجمالي  يفوق (1) مليار دج.   

ولدى اطلاعها على المنتوجات المعروضة عبر مختلف أجنحة الصالون أكدت السيدة الدالية أن تعزيز تمكين المرأة الريفية اقتصاديا "يعد من أبرز الأهداف ذات  الأولوية في مشاريع التنمية"ي سيما عن طريق تنفيذ آليات المخطط الوطني لترقية المرأة الريفية 2015-2019 ،مشيرة الى جملة من التسهيلات المتخذة في هذا الاطار على غرار تمويل نشاطاتها المصغرة.

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ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة الاهتمام الذي يوليه القطاع في مجال ادماج المرأة  الريفية من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في عالم الشغل حيث تم على مستوى جناح  الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر عرض دليل مطبوع عن طريق البراي يشمل شروحات حول كيفيات الاستفادة من القرض المصغر موجه للمكفوفين.       

وللاشارة فان هذا الصالون الذي يدوم مدى ثلاثة أيام، يشهد مشاركة أزيد من  100 امرأة ريفية مستفيدة من القرض المصغر و10 جمعيات ناشطة في مجال التنمية  الاجتماعية والإدماج الاقتصادي. 

 وتهدف هذه التظاهرة التي تجري تحت شعار "المرأة الريفية: مكاسب وتحديات"، الى تثمين مساهمة المرأة الريفية في التنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ، والتعريف بمنتوجات النساء الريفيات المعروضة في عدة نشاطات لاسيما في قطاعات الزراعة والصناعة التقليدية و الحرف و الصناعة الصغيرة وحماية البيئة.    

كما يرمي الصالون الذي بادرت بتنظيمه الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الى تشجيع النساء على المقاولاتية والانضمام إلى البرامج التي تهدف إلى تعزيز  المبادرات الخاصة، الى جانب التعريف بآليات جهاز القرض المصغر في أوساط الفئات المستهدفة علاوة على عرض-وبيع المنتجات والخدمات المنجزة لتثمين الجهود التي  تبذلها المرأة الريفية.

وعلى هامش هذا الصالون ستقام عدة أنشطة من التحسيس بإنشاء شبكة وطنية للمرأة الريفية المقاولة، وتنظيم ورشات حول كيفية انشاء هذه الشبكة و حول تبادل تجارب  النساء العارضات الى جانب عرض بورتريهات لنساء ريفيات نجحن في استحداث نشاطاتهن في إطار جهاز القرض المصغر.

كلـمات مفتـاحيــة :
القرض المصغر: منح أزيد من 14 مليار دج لتمويل مشاريع مصغرة للنساء الريفيات منذ سنة 2005
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 آذار/مارس 2018 19:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 135 مرة   شارك

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