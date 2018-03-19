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مركب النسيج بغليزان: انطلاق الانتاج في أول مصنع للغزل

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 آذار/مارس 2018 17:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 143 مرات
مركب النسيج بغليزان: انطلاق الانتاج في أول مصنع للغزل

الجزائر - شرع أول مصنع للغزل بمركب النسيج لغليزان في الانتاج الخميس الماضي 15 مارس، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة  الصناعة والمناجم.

وأوضح نفس المصدر بأن تشغيل المصنع سيتم بطريقة تدريجية بعد تجريب كل مرحلة  من المراحل العمليةي مشيرا إلى أن فترة التجارب ستستمر إلى غاية 15 أبريل المقبل.

وينتظر أن يبلغ الانتاج في خط الغزل "دينيم" -بعد انتهاء التجارب- 20 طنا  يوميا للفريق الواحدي في انتظار الانتقال التدريجي لنظام العمل بثلاث فرق في 24 ساعة، حسب البيان.

وفي انتظار استقبال تجهيزات النسج والمعالجة النهائية لمنسوجات "دنيم" والخياطة بصفة تدريجية ابتداء من نهاية العام الجاريي سيتم توجيه الخيوط  المنتجة للتصدير تنفيذا لالتزامات الشريك.

يذكر أن مصنع الغزل "دينيم" وغير "دينيم" (قطن وقماش) بطاقة انتاجية تقدر ب30 مليون متر سنويا يندرج في إطار تجسيد الشراكة المبرمة وفق القاعدة 51/49 بين  الشركة التركية "انترتاي" فرع مجمع "تايبا" والمؤسسات الجزائرية العمومية "سي اند اش" و"تيكسالغ" و"اس ان تي ا" والتي توجت بإنشاء الشركة المختلطة "تايال".

وتسعى هذه الشركة المختلطة في مرحلة أولى إلى انجاز مركب مدمج لإنتاج النسيج  والملابس يتكون من ثمانية مصانع بطاقة إجمالية متوقعة تقدر ب44 مليون متر خطي  سنويا بالنسبة للنسج و12.200 طن بالنسبة للغزل و 30 مليون قطعة موجهة للإنتاج السراويل والأقمصة 60 بالمائة منها موجهة للتصدير.

أما المرحلة الثانية فتهدف إلى إقامة 10 مصانع متخصصة في انتاج المواد الأولية للنسيج (ألياف اصطناعية) وبعض الأنسجة التقنية والأفرشة المنزلية.

وزيادة على ورشات الانتاج، يسعى مصممو هذا المركب إلى إنجاز مرافق ملحقة من  بينها مدرسة التكوين في مهن النسيج وإقامة تشمل 547 سكن ومحطة طاقوية (كهرباء  وبخار) بقدرة 35 ميغاواط ومحطة تصفية قادرة على معالجة 10 آلاف م3/اليوم.

ويتوقع ان ينشئ المشروع الذي تقدر تكلفته ب170 مليار دجي حوالي 25 الف منصب عملي حسب الوزارة.

كلـمات مفتـاحيــة :
مركب النسيج بغليزان: انطلاق الانتاج في أول مصنع للغزل
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 آذار/مارس 2018 17:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 143 مرة   شارك

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