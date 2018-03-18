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اتخاذ جميع الإجراءات لضمان تموين منتظم للأسواق بالمواد الأساسية خلال رمضان المقبل

  أدرج يـوم : الأحد, 18 آذار/مارس 2018 18:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 214 مرات
اتخاذ جميع الإجراءات لضمان تموين منتظم للأسواق بالمواد الأساسية خلال رمضان المقبل

الجزائر- أكدت وزارة التجارة في بيان نشرته يوم الأحد بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان تموين منتظم للأسواق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضحت الوزارة بأن المخزونات المتوفرة حاليا من المواد الأولية الموجهة لصناعة الحليب المبستر المدعم ومن القمح الصلب واللين، إضافة إلى المنتجات الفلاحية الموسمية (الخضر والفواكه) ومنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء، تسمح بتغطية واسعة لاحتياجات المواطنين، وأن كل المتدخلين من مؤسسات رسمية أو دواوين ضبط أو متعاملين اقتصاديين التزموا باتخاذ كل التدابير لأجل ضمان وتوفير المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان.

وتؤكد وزارة التجارة في هذا الصدد بأن مصالحها "لن تذخر جهدا في السهر على التموين الواسع والمنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية والحفاظ على استقرار الأسعار"ي لاسيما عبر التتبع اليومي للسوق ومتابعة تطور الأسعار، مع "ايلاء أهمية قصوى لجودة السلع ولشروط وضعها للاستهلاك وكذا شفافية ونزاهة المعاملات التجارية"، يضيف البيان.

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وكانت وزارة التجارة نصبت لجنة مختلطة لمتابعة وتسهيل تموين السوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، تضم ممثلي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية  والصيد البحري والديوان الوطني المهني للحليب والديوان الوطني للخضر واللحوم والديوان الوطني المهني للحبوب والبقول الجافة ومصالح الجمارك ومتعاملين اقتصاديين عموميين وخواص.

وشرعت هذه اللجنة المختلطة في عقد اجتماعاتها التحضيرية لشهر رمضاني في يناير 2018 بغرض استعراض الإجراءات المتخذة من طرف كل متدخل لضمان تموين منتظم للسوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وعلى رأسها الحليب والحبوب والخضر والفواكه و اللحوم، خلال شهر رمضان وما بعده.

وتعتزم هذه اللجنة مواصلة عقد اجتماعاتها إلى ما بعد شهر رمضان وخلال الموسم الصيفي بمساهمة كل المتدخلين لضبط السوق، حسب البيان الذي أكد بأن مصالح الوزارة "لن تتوان في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بأي اختلال محتمل لتموين السوق".

كلـمات مفتـاحيــة :
اتخاذ جميع الإجراءات لضمان تموين منتظم للأسواق بالمواد الأساسية خلال رمضان المقبل
  أدرج يـوم : الأحد, 18 آذار/مارس 2018 18:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 214 مرة   شارك

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