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وزارة الفلاحة بصدد تطبيق برنامج "طموح" لترقية تربية الإبل

  أدرج يـوم : الأحد, 18 آذار/مارس 2018 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 111 مرات

ادرار- تعكف وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية والصيد البحري على تطبيق برنامج "طموح" لترقية و مرافقة تربية الإبل على المستوى الوطني، حسبما أكده يوم الأحد بأدرار المسؤول الأول عن القطاع السيد عبد القادر بوعزقي.

وقال السيد بوعزقي خلال كلمة له بمناسبة انطلاق الطبعة الثانية و العشرون(22) لعيد الجمل ببلدية برج باجي مختار بولاية ادرار أن قطاعه بصدد "تطبيق برنامج طموح لترقية و دعم تربية الإبل، و كذا التكفل بالمراعي لضمان العلف للإبل و سائر المواشي خصوصا بمنطقة الجنوب الكبير".

و أضاف خلال هذه التظاهرة التي ستدوم ثلاثة أيام أن وزارة الفلاحة ستتكفل بالناحية الصحية و البيطرية للابل و سائر المواشي عبر كامل التراب الوطني ، مشيرا انه سيتم "تقديم كل أنواع الدعم من اجل تربية الإبل لاسيما الموجهة لإنتاج حليب".

و بعد أن ذكر في هذا الصدد بأنه تم إنشاء ملبنة لإنتاج حليب الإبل بتندوف، أكد أن قطاع الفلاحة سيدعم كل المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في مجال انشاء الملبنات الخاصة بحليب الإبل.

و من اجل توفير العلف لجميع المواشي بمنطقة الجنوب، لاسيما ببلدية برج باجي مختار و التي تزخر بمراعي كبيرة سيتم--حسب الوزير-- دعم المستثمرين الفلاحيين عن طريق منحهم قطع أراضي مع تشجيعهم على إنتاج مختلف انواع العلف.

و كانت قد انطلقت ظهيرة الأحد ببرج باجي مختار ( 800 كلم جنوب ادرار) فعاليات الطبعة 22 لعيد الجمل بمشاركة أزيد من 70 جمعية محلية ثقافية و تراثية تحت  شعار "الجمل مطية ثورية و حتمية اقتصادية".

و قد عرف حفل الافتتاح تقديم استعراضات للإبل مصحوبة بأهازيج و إيقاعات صحراوية وسط حضور كبير لوافدين و زوار من المناطق المجاورة.

وزارة الفلاحة بصدد تطبيق برنامج "طموح" لترقية تربية الإبل
  أدرج يـوم : الأحد, 18 آذار/مارس 2018 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 111 مرة   شارك

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