الجوية الجزائرية: خط جوي جديد وهران-مونبولييه بداية من الأحد المقبل

الجزائر- تعتزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية افتتاح خط جوي منتظم جديد يوم الأحد المقبل 25 مارسي يربط بين مدينتي وهران (غرب الجزائر) ومونبولييه (جنوب فرنسا)، بالموازاة مع تعزيز الخط الجوي الجزائر العاصمة-مونبولييه.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأحد انه تمت برمجة رحلتين في الأسبوع في إطار الخط الجديد، مشيرة إلى أن تحديد توقيت الرحلات تم وفقا لمرحلتين مختلفتين: الموسم العادي وموسم الاصطياف.

ففيما يتعلق بالبرنامج الأول الذي يمتد من 25 مارس إلى 16 يونيو ومن 16 سبتمبر إلى 27 اكتوبر 2018ي فإن الرحلة من وهران إلى مونبولييه مبرمجة أيام الجمعة على الساعة الواحدة زوالا و45 دقيقة (الوصول على الثالثة و20 دقيقة)، بينما تمت برمجة الرحلة من مونبولييه إلى وهران على الساعة الرابعة مساء و20 دقيقة (الوصول على الساعة الخامسة و50 دقيقة)، حسب نفس المصدر.

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أما في الفترة الصيفية الممتدة من 17 يونيو إلى 15 سبتمبر 2018، ستنظم رحلتين من وهران إلى مونبولييه أيام الأحد والجمعة على الساعة ال12 زوالا و55 دقيقة (الوصول على الساعة الثانية ونصف)، ورحلتين من مونبولييه إلى وهران أيام الأحد والجمعة على الساعة العاشرة و25 دقيقة (الوصول على الساعة 11 و55 دقيقة).

وأضافت الخطوط الجوية الجزائرية بأنه تم الشروع في بيع التذاكر الخاصة بالخط الجديد على مستوى الشبكة التجارية للشركة.

الخط الجزائر-مونبولييه يصبح نصف أسبوعي

من جهة أخرى، ستصبح الرحلات على الخط الجزائر العاصمة-مونبولييه نصف أسبوعية ابتداء من 25 مارس الجاري بعدما كانت تشمل رحلة واحدة في الأسبوع.

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وحول توقيت الرحلاتي اوضحت الشركة بأنه خلال الفترة العادية (25 مارس-16 يونيو و 16 سبتمبر-27 أكتوبر)، تمت برمجة رحلتين من العاصمة إلى مونبولييه أيام الأحد على الساعة الثانية زوالا و15 دقيقة (الوصول على الساعة الثالثة و40 دقيقة)، وأيام الجمعة على الساعة السابعة صباحا (الوصول على الثامنة و25 دقيقة)، بينما برمجت الرحلتين من مونبولييه إلى العاصمة أيام الأحد على الساعة الرابعة مساء و40 دقيقة (الوصول على السادسة و10 دقائق) وأيام الجمعة على الساعة التاسعة صباحا و25 دقيقة (الوصول على الساعة العاشرة و55 دقيقة).

وفي الفترة الصيفية (17 يونيو-15 سبتمبر) ستنطلق الرحلات من العاصمة إلى مونبولييه أيام الأحد والجمعة على الساعة الثامنة صباحا (الوصول على الساعة التاسعة و25 دقيقة)، بينما ستتم الرحلات من مونبولييه إلى العاصمة أيام الأحد والجمعة أيضا على الساعة الثالثة زوالا ونصف (الوصول على الساعة الخامسة).

وستتم جميع هذه الرحلات على متن طائرة بوينغ 737 و738 حسب بيان الخطوط الجوية الجزائرية.