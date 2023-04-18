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الجزائر تشارك في المنتدى العالمي الثامن للمياه من 18 الى 23 مارس بالبرازيل

  أدرج يـوم : السبت, 17 آذار/مارس 2018 18:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 128 مرات
الجزائر تشارك في المنتدى العالمي الثامن للمياه من 18 الى 23 مارس بالبرازيل

الجزائر - تنطلق يوم الأحد بالعاصمة البرازيلية برازيليا  أشغال المنتدى العالمي الثامن للمياه و تستمر الى غاية 23 من الشهر الجاري بمشاركة وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب حسبما افاد به يوم السبت بيان للوزارة.

و سيرافق السيد نسيب الى برازيليا وفد هام من الاطارات العليا و كذا رؤساء  المؤسسات الناشطة في قطاع الموارد المائية , يضيف ذات المصدر.

و سيشارك الوزير في اجتماع  وزراء الدول المشاركة في المنتدى حيث سينشط مائدة  مستديرة لبحث  قضايا المياه خاصة تلك المتعلقة بتموين السكان بالمياه الشروب,  و كذا خدمات التطهير.

المناسبة ستكون ايضا فرصة للسيد نسيب لعرض تجربة الجزائر في مجال استغلال و  تسيير الموارد المائية , حيث سيبرز كافة الجهود التي اتخذتها الجزائر لتتجاوز  العجز المسجل في هذا الميدان في فترة قياسية مع بداية سنة 2000 في مجال حشد  الموارد المائية المتنوعة و تسيير تموين السكان بالمياه الصالحة للشرب و تطوير  المساحات المسقية لضمان الامن الغذائي اضافة الى تطهير  المياه المستعملة بهدف  حماية الصحة العمومية و البيئة.

 

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و تعتبر الطبعة الثامنة للمنتدى العالمي للمياه الذي تنظمه الحكومة  البرازيلية بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه أكبر تظاهرة تجمع الحكومات  تلتئم هذا العام تحت شعار " تقاسم الماء" .

كما يمثل هذا المنتدى فرصة هامة لتبادل التجارب والافكار و التطبيقات  الإيجابية على جميع المستويات بين مختلف الدول و المؤسسات و الجامعات المشاركة  بالإضافة الى المجتمع المدني تحقيقا للتنمية المستدامة  في مجال تسيير المياه.

و خلص البيان الى أن المنتدى الدولي الثامن للمياه سيتوج باعلان وزاري مشترك  و ذلك على غرار الطبعات السابقة .

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الجزائر تشارك في المنتدى العالمي الثامن للمياه من 18 الى 23 مارس بالبرازيل
  أدرج يـوم : السبت, 17 آذار/مارس 2018 18:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 128 مرة   شارك

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