الجزائر تشارك في المنتدى العالمي الثامن للمياه من 18 الى 23 مارس بالبرازيل

الجزائر - تنطلق يوم الأحد بالعاصمة البرازيلية برازيليا أشغال المنتدى العالمي الثامن للمياه و تستمر الى غاية 23 من الشهر الجاري بمشاركة وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب حسبما افاد به يوم السبت بيان للوزارة.

و سيرافق السيد نسيب الى برازيليا وفد هام من الاطارات العليا و كذا رؤساء المؤسسات الناشطة في قطاع الموارد المائية , يضيف ذات المصدر.

و سيشارك الوزير في اجتماع وزراء الدول المشاركة في المنتدى حيث سينشط مائدة مستديرة لبحث قضايا المياه خاصة تلك المتعلقة بتموين السكان بالمياه الشروب, و كذا خدمات التطهير.

المناسبة ستكون ايضا فرصة للسيد نسيب لعرض تجربة الجزائر في مجال استغلال و تسيير الموارد المائية , حيث سيبرز كافة الجهود التي اتخذتها الجزائر لتتجاوز العجز المسجل في هذا الميدان في فترة قياسية مع بداية سنة 2000 في مجال حشد الموارد المائية المتنوعة و تسيير تموين السكان بالمياه الصالحة للشرب و تطوير المساحات المسقية لضمان الامن الغذائي اضافة الى تطهير المياه المستعملة بهدف حماية الصحة العمومية و البيئة.

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و تعتبر الطبعة الثامنة للمنتدى العالمي للمياه الذي تنظمه الحكومة البرازيلية بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه أكبر تظاهرة تجمع الحكومات تلتئم هذا العام تحت شعار " تقاسم الماء" .

كما يمثل هذا المنتدى فرصة هامة لتبادل التجارب والافكار و التطبيقات الإيجابية على جميع المستويات بين مختلف الدول و المؤسسات و الجامعات المشاركة بالإضافة الى المجتمع المدني تحقيقا للتنمية المستدامة في مجال تسيير المياه.

و خلص البيان الى أن المنتدى الدولي الثامن للمياه سيتوج باعلان وزاري مشترك و ذلك على غرار الطبعات السابقة .