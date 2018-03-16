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ندوة النجاعة الطاقوية في الجماعات المحلية تختتم باقتراح عدة توصيات

  أدرج يـوم : الجمعة, 16 آذار/مارس 2018 15:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 109 مرات

الجزائر- اختتمت ندوة النجاعة الطاقوية في الجماعات المحلية التي نظمت يوم الخميس بالجزائر بقراءة عدة توصيات ينتظر أن تكون انطلاقة لتنفيذ ورقة طريق التحول الطاقوي تأخد في الحسبان كل الرهانات و التحديات الطاقوية على المستوى المحلي .

و تم قراءة التوصيات بحضور وزير الطاقة،  السيد مصطفى قيطوني ووزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي و كذا وإلى العاصمة السيد عبد القادر زوخ،  حيث أكد المشاركون في هذه الندوة على ضرورة مواصلة جهود نشاطات التحسيس على المستوى المحلي من خلال تنظيم أيام جهوية للتعريف بالرهانات و التحديات المرتبطة بالفعإلىة الطاقوية محليا.

كما دعا المشاركون إلى إنشاء وظيفة القائم بالطاقة على مستوى الجماعات المحلية يكلف بمتابعة و تنفيذ مخططات عمل النجاعة الطاقوية.

وتضمنت التوصيات أيضا مواصلة عملية الاستقصاء التي أطلقتها وزارة الداخلية من اجل معرفة الوضعية الشاملة بالنسبة لأملاك البلديات خاصة المدارس و المنشآت الخدمية و المساجد مع التفكير في وضع قاعدة بيانات لمعالجتها من اجل ملائمة مشاريع الفعإلىة الطاقوية و ضمان متابعتها لاحقا.

وشكل التكوين ايضا محورا مهما في التوصيات حيث دعا المشاركون إلى وضع برنامج تكوين و تدعيم الكفاءات اتجاه رؤساء المشاريع و القائمين بالطاقة على مستوى البلديات.

كما ألح المشاركون على ضرورة  شرح و نشر منهجية إعداد مخططات العمل الخاصة بالفعإلىة الطاقوية و ترقية أداء مؤسسات الخدمات الطاقوية المحلية و إعطاء الأولوية للمشاريع التي من شأنها أن تساهم في إنشاء سوق عمل دائمة خاصة بالفعإلىة الطاقوية.

و بخصوص تعميم الإنارة العمومية الناجعة ي دعا  المشاركون إلى إحصاء نقاط الإنارة على مستوى كل بلدية و إعداد مخططات سنوية لتجديد حظيرة الإنارة العمومية و اعتماد مواصفات تقنية خاصة بالمصابيح الموجهة للانارة العمومية تكون مقتصدة للطاقة.

فضلا عن ذلك دعا المشاركون إلى تشجيع عمليات تحويل سيارات و مركبات حضائر الجماعات المحلية للسير بغاز البترول المميع (جي بي آل).

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ندوة النجاعة الطاقوية في الجماعات المحلية تختتم باقتراح عدة توصيات
  أدرج يـوم : الجمعة, 16 آذار/مارس 2018 15:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 109 مرة   شارك

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