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الجزائر-فرنسا: الاستقطاب الاقتصادي للإقليم محور لقاء بين الولاة الجزائريين و نظرائهم الفرنسيين

  أدرج يـوم : الخميس, 15 آذار/مارس 2018 19:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 208 مرات
الجزائر-فرنسا: الاستقطاب الاقتصادي للإقليم محور لقاء بين الولاة الجزائريين و نظرائهم الفرنسيين
صورة وأج

 الجزائر- شكل الاستقطاب و التطوير الاقتصادي للإقليم محور  اللقاء الذي جمع , يوم الخميس بالجزائر العاصمة, الولاة الجزائريين بنظرائهم  الفرنسيين, لا سيما في سياق دولي يتميز بظهور فاعلين اقتصاديين وطرق استهلاك  جديدة.

في هذا السياق, أوضح المدير العام لتهيئة و جاذبية الاقليم لدى وزارة  الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية مجيد سعادة قائلا "لقد  اتخذنا عدة قرارات و قمنا بعدة اعمال مرتبطة باستقطاب و عصرنة و تنويع اقتصاد  الاقاليم في اطار استراتيجية وطنية تواجه تحولات جديدة في هذا المجال".

و جاء تصريح السيد سعادة خلال أشغال اجتماع حول استقطاب و التطوير الاقتصادي  للاقليم نظم بمناسبة لقاء ولاة الجمهورية بنظرائهم الفرنسيين, ترأسه مناصفة  وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, و وزير  الدولة وزير الداخلية الفرنسي, جيرار كولومب.

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و أشار السيد سعادة أن هذه الاستراتيجية ترتكز لا سيما على تطوير الابداع و  البحث و كذا تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال فضلا عن  تعزيز قدرات مختلف المتدخلين في هذا التطوير.

كما تعتمد على ظهور اقطاب جاذبية و انجاز مناطق صناعية و مدن جديدة و تأهيل  و عصرنة المدن الكبرى و كذا مرافقة الأقاليم الأكثر تجهيزا و جاذبية لتقريبها  من المعايير الدولية.

و من بين الأعمال المبادر بها في اطار هذه الاستراتيجية ذكر السيد سعادة  المخطط المدير لتهيئة الطريق السيار شرق-غرب و المخططات المديرة لتهيئة المدن  بالجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة و عنابة و مخططات تهيئة اقاليم الولايات و  كذا المخططات المديرة لتهيئة الساحل.

أما فيما يخص اهداف الاستراتيجية, أكد المسؤول أنها ترمي إلى تحديد المواقع  المهمة و التكنولوجيات الأولوية و الدفع بالتنمية المحلية و ابراز نشاطات ذات  قيمة مضافة كبيرة مصدرها البحث و الابتكار, فضلا عن تعزيز قدرات الفضاءات  للإندراج في ديناميكية اقتصاد دولي يعرف تحولات.

و عرض والي الجزائر, عبد القادر زوخ المخطط الاستراتيجي لتهيئة و عصرنة ولاية  الجزائر لجعل هذه الأخيرة عصرية و مستقطبة و ذكية.

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و أشاد والي مقاطعة ألب كوت آزور (مرسيليا), بيار دارتو بهذا المخطط واصفا  إياه ب"الهام جدا" للجزائر التي تملك "من القدرات ما يؤهلها لمواجهة رهان  تحسين الاستقطاب و التنمية الاقتصادية للإقليم".

و أضاف السيد دارتو في ذات السياق قائلا "رغم اختلاف بلدينا أظن أنه لدينا  ملاحظات مماثلة و طرق متقاربة من حيث معالجة المشاكل و اقتراح الحلول", و هنا  تكمن أهمية هذا الاجتماع "الذي سيسمح لنا بالتقارب أكثر لتبادل تجاربنا".

و كان هذا الاجتماع الذي حضره العديد من ولاة الجمهورية و نظرائهم الفرنسيين  فرصة  للتطرق إلى المبادرات القائمة في مجال الاستقطاب الاقتصادي للإقليم و  اكتشاف مقاربات جزائرية فرنسية في هذا الشأن فضلا عن استهداف الرهانات  الرئيسية و ابراز الطرق الممكنة لتحسين التعاون الثنائي.

و في هذا الإطار صرح السيد سعادة لوأج على هامش هذا اللقاء أن هذا الحدث سمح  بتبادل الخبرات المكتسبة في كل بلد خاصة و أن الجزائر تهدف إلى إقامة تنمية  متناسقة عبر كامل التراب الوطني رغم خصوصية كل منطقة.

للتذكير فان هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المبادلات و التعاون اللامركزي  بين وزارتي الداخلية الجزائرية و الفرنسية سيشكل "فرصة لإثراء و تعزيز  المبادلات ذات الاهتمام المشترك.

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الجزائر-فرنسا: الاستقطاب الاقتصادي للإقليم محور لقاء بين الولاة الجزائريين و نظرائهم الفرنسيين
  أدرج يـوم : الخميس, 15 آذار/مارس 2018 19:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 208 مرة   شارك

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