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قرارات منع الاستيراد لا تشمل المواد الواسعة الاستهلاك و لن تكون لهذا الاجراء أي تأثير خلال شهر رمضان

  أدرج يـوم : الخميس, 15 آذار/مارس 2018 19:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 225 مرات

المدية - أكد  وزير التجارة محمد بن مرادي يوم الخميس  بالمدية أن القيود المفروضة على الواردات لا تشمل المواد الأساسية الاستهلاكية  مطمئنا أنه "لن يكون لهذه القيود أي تأثير على مدى توفر هذه المواد خلال شهر  رمضان المعظم".

و طمأن الوزير مع اقتراب شهر رمضان قائلا: "المنتجات ذات الاستهلاك الواسع لا  تشملها الإجراءات الأخيرة المتعلقة بمنع الواردات باعتبارها منتجات نهائية و  لا تخضع لهذا النظام", مضيفًا أنه قد تم تنصيب عدة لجان للسهر على ضمان تموين  السوق الوطنية و بكميات كافية بالمنتجات الواسعة الاستهلاك خلال هذه الفترة.

من جهة أخرى صرح السيد بن مرادي أن العودة إلى استيراد السيارات غير مطروح  كليا سواءا هذه السنة أو السنة القادمة مؤكدا على ضرورة تشديد المراقبة على  التسويق و بيع المركبات بهدف محاربة أي شكل من أشكال المضاربة التي من شأنها  أن تؤثر على اقتصاد البلاد و تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

كلـمات مفتـاحيــة :
قرارات منع الاستيراد لا تشمل المواد الواسعة الاستهلاك و لن تكون لهذا الاجراء أي تأثير خلال شهر رمضان
  أدرج يـوم : الخميس, 15 آذار/مارس 2018 19:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 225 مرة   شارك

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