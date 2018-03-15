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قسيمات السيارات متوفرة بكل أنواعها بالمكاتب البريدية والقابضات الرئيسية

  أدرج يـوم : الخميس, 15 آذار/مارس 2018 18:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 141 مرات
قسيمات السيارات متوفرة بكل أنواعها بالمكاتب البريدية والقابضات الرئيسية

الجزائر - اعلنت المديرية العامة لبريد الجزائر يوم  الخميس بأن قسيمات السيارات بكل أنواعها متوفرة بالمكاتب البريدية والقابضات  الرئيسية و بإمكان الزبائن اقتنائها من أي مكتب بريدي مشيرة الى ان العملية  التي انطلقت منذ الفاتح مارس الجاري وتستمر إلى غاية 31 من نفس الشهر تجري و  بشكل عادي دون تسجيل أي خلل حسب ما افاد به بيان لمؤسسة البريد.

كما  تعلم المؤسسة كافة المواطنين أنها تعمل بالتعاون مع المديرية العامة  للضرائب على التزويد المستمر للمكاتب البريدية  بهذه القسيمات وأن عملية البيع  تجري -كما تضيف-عبر المكاتب البريدية  بصفة جد عادية على المستوى الوطنيي يحيث  سجلت وحدات  ولاية الجزائر لمؤسسة بريد الجزائر منذ بداية انطلاق العملية إلى  يومنا هذا ما يتجاوز 27700 عملية بيع بالنسبة لقسيمة 1000 دج و 44800 بالنسبة  لقسيمة 1500 دج يناهيك عن 71594  قسيمة بقيمة 1000دج و145831 قسيمة بقيمة   1500 دج على المستوى الوطني.

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وتدعو مؤسسة بريد الجزائر كافة الموطنين أصحاب المركبات بكل أنواعها للتقرب  من المكاتب البريدية لاقتناء القسيمة  الخاصة بسياراتهمي مؤكدة حرصها على  تقديم أحسن الخدمات لضمان أعلى قدر من الراحة و الرفاهية للمواطن.

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قسيمات السيارات متوفرة بكل أنواعها بالمكاتب البريدية والقابضات الرئيسية
  أدرج يـوم : الخميس, 15 آذار/مارس 2018 18:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 141 مرة   شارك

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