القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أصحاب الممتلكات العقارية المشاعة لهم الحق في الاستفادة من سكنات عمومية وفق شروط

  أدرج يـوم : الخميس, 15 آذار/مارس 2018 15:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 146 مرات
أصحاب الممتلكات العقارية المشاعة لهم الحق في الاستفادة من سكنات عمومية وفق شروط
صورة وأج

الجزائر- أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد  طمار يوم الخميس بالجزائر بأنه يمكن للمواطنين الذي يمتلكون او سبق لهم  امتلاك أراضي أو سكنات في إطار الشيوع بان يستفيدوا من مختلف برامج السكن  العمومي وفق شروط محددة.

وأوضح السيد طمار في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة بأن  الهبة أو الميراث سواء كانت قطعة أرض صالحة للبناء أو سكن والتي تشمل أكثر  من شخص تجعل من الملكية مشاعة وبالتالي للمستفيد هنا الحق من الحصول على سكن  عمومي.

في هذا الصدد قال الوزير أن المواطنين المستفيدين من هبة او ميراث بالشيوع لا  يتعدى مساحتها الغرفة الواحدة غير معنيين بالإسقاط من قائمة المكتتبيني مشيرا  إلى أنه على المعنيين التقدم بطعون في حالة  اقصائهم من اجل اعادة النظر في  ملفاتهم.

 

اقرأ أيضا:      الانطلاق في تحديد حصص صيغة الترقوي المدعم عبر الولايات قريبا

كما كشف بأنه يجري العمل على التدقيق في المعايير التي تسمح من الحكم إذا ما  كان نصيب الفرد من الهبة او الميراث يمثل سكنا بذاته أم لا.

غير أنه لا يحق للمستفيد من هبة أو ميراث منفردا أن يستفيد من سكن عمومي  تحقيقا لمبدأ العدالة في توزيع السكنات ومنع اصحاب العقارات من الاستفادة من  السكنات المخصصة لفئات أولى من غيرها, يضيف الوزير.

وفي رده على سؤال آخر يخص مشروع القطب الجامعي بولاية المدية ارجع الوزير  التأخر الذي يعرفه إلى الطبيعة الصخرية للمنطقة والنزاعات حول الملكية  العقارية ومتطلبات إدماج مشروع السكة الحديدية ونقص الاعتمادات المالية في  السنتين الاخيرتين.

لكن- يضيف الوزير- سيتم الشروع ابتداء من مارس الجاري في استلام هذا القطب  الذي تبلغ قيمة انجازه 8 ملايير دج على مراحل إلى استكماله نهائيا.

كلـمات مفتـاحيــة :
أصحاب الممتلكات العقارية المشاعة لهم الحق في الاستفادة من سكنات عمومية وفق شروط
  أدرج يـوم : الخميس, 15 آذار/مارس 2018 15:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 146 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع