القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنصيب عز الدين عاجب في منصب رئيس مشروع معهد الأبحاث الغازية للجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 15 آذار/مارس 2018 15:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 98 مرات
تنصيب عز الدين عاجب في منصب رئيس مشروع معهد الأبحاث الغازية للجزائر
صورة وأج

الجزائر- تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة تنصيب السيد  عز الدين عاجب في منصب رئيس مشروع معهد الأبحاث الغازية بحضور وزير الطاقة  السيد مصطفى قيطوني و الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد عبد المومن  ولد قدور .

و جاء تعيين السيد عاجب في منصب رئيس مشروع معهد البحوث الغازية في الجزائر  بعد مصادقة منتدى الدول المصدرة  للغاز بالإجماع على قرار انشاء معهد للأبحاث  الغازية بالجزائر و ذلك خلال القمة الرابعة لرؤساء و حكومات  المنتدى الذي عقد  في 24  نوفمبر 2017  في سانتا كروز سييرا (بوليفيا) .

للتذكير قرر منتدى الدول المصدرة للغاز خلال دورته 19 التي عقدت في موسكو  (روسيا)  يوم 4 أكتوبر 2017 و باقتراح من الجزائر انشاء معهد للبحوث الغازية و  مقره بالجزائر.

 

 

كما تم خلال ذات الدورة تفويض المجلس التنفيذي للمنتدى لاتخاذ كل الإجراءات  الضرورية لتفعيل القرار و ضخ  4ر2 ملين دولار لتمويل المشروع المرتقب الانطلاق  فيه بداية من 2018 .

للتذكير فان منتدى الدول المصدرة للغاز هي منظمة ما بين الحكومات تأسست على  هامش الدورة الثامنة للمنتدى غير الرسمي للدول المصدرة للغاز في ديسمبر 2008  في موسكو.

و يتشكل المنتدى حاليا  من  12 بلدا عضوا منها الجزائر و بوليفيا و مصر و  الامارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و غينيا الاستوائية و  ايران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و تريندياد و توباقو و فنزويلا.

كما يضم المنتدى أيضا  7 دول بصفة ملاحظ وهي العراق و أذربيجان و كزاخستان و  هولاندا و النرويج  و البيرو و عمان.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب عز الدين عاجب في منصب رئيس مشروع معهد الأبحاث الغازية للجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 15 آذار/مارس 2018 15:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 98 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود