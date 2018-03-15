تنصيب عز الدين عاجب في منصب رئيس مشروع معهد الأبحاث الغازية للجزائر

الجزائر- تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة تنصيب السيد عز الدين عاجب في منصب رئيس مشروع معهد الأبحاث الغازية بحضور وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني و الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد عبد المومن ولد قدور .

و جاء تعيين السيد عاجب في منصب رئيس مشروع معهد البحوث الغازية في الجزائر بعد مصادقة منتدى الدول المصدرة للغاز بالإجماع على قرار انشاء معهد للأبحاث الغازية بالجزائر و ذلك خلال القمة الرابعة لرؤساء و حكومات المنتدى الذي عقد في 24 نوفمبر 2017 في سانتا كروز سييرا (بوليفيا) .

للتذكير قرر منتدى الدول المصدرة للغاز خلال دورته 19 التي عقدت في موسكو (روسيا) يوم 4 أكتوبر 2017 و باقتراح من الجزائر انشاء معهد للبحوث الغازية و مقره بالجزائر.

كما تم خلال ذات الدورة تفويض المجلس التنفيذي للمنتدى لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفعيل القرار و ضخ 4ر2 ملين دولار لتمويل المشروع المرتقب الانطلاق فيه بداية من 2018 .

للتذكير فان منتدى الدول المصدرة للغاز هي منظمة ما بين الحكومات تأسست على هامش الدورة الثامنة للمنتدى غير الرسمي للدول المصدرة للغاز في ديسمبر 2008 في موسكو.

و يتشكل المنتدى حاليا من 12 بلدا عضوا منها الجزائر و بوليفيا و مصر و الامارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و غينيا الاستوائية و ايران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و تريندياد و توباقو و فنزويلا.

كما يضم المنتدى أيضا 7 دول بصفة ملاحظ وهي العراق و أذربيجان و كزاخستان و هولاندا و النرويج و البيرو و عمان.