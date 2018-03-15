توزيع المياه الشروب خلال الصيف المقبل سيشهد تحسنا ملحوظا

الجزائر- أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الخميس بالجزائر بأن الصيف المقبل سيشهد تحسنا "ملحوظا" من حيث التزود ب المياه الشروب.

واوضح السيد نسيب في تصريحات صحفية على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح اسئلة شفوية بأن المواطنون سيلاحظون تحسنا ملحوظا في الخدمة العمومية للماء الشروب خلال الصائفة المقبلة مقارنة بصيف 2017 الذي سجل تذبذبات في عدة ولايات.

وتأتي هذه التطمينات بالنظر للمشاريع المبرمجة لتدعيم شبكة التوزيع في قطاع الموارد المائية إلى جانب المشاريع البلدية الصغيرة فضلا عن تحسن مستويات التساقط في هذا الموسم.

وأشار الوزير على وجه الخصوص إلى مشاريع تحويل سد مهوان نحو سطيف تحويل سد وركيس نحو ام البواقي تحويل محطة المقطع لتحلية مياه البحر نحو معسكر تحويل الشط الغربي نحو جنوب تلمسان وشمال النعامة وغرب سيدي بلعباس وكذا تحويل سد تيشي حاف نحو برج بوعريريج.

كما طمأن قاطني المناطق المجاورة للسدود الممتلئة بالمياه على غرار سد كدية أسردون بالبويرة بأن هذه المرافق تسير وفق معايير دولية ولا يمكن ان تشكل خطرا بالنظر للإمكانيات المتوفرة في مجال متابعة منسوب المياه.

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وفي رده على سؤال شفوي حول أخطار الفياضات التي مست مستغانم العام الماضي اوضح السيد نسيب بأنه يجري حاليا تنفيذ برنامج لحماية الولاية يتضمن عدة مشاريع ممولة من طرف الصندوق الوطني للمياه وصندوق التضامن والضمان للجامعات المحلية تمس الجهتين السفلى والعليا لمنطقة البرجية.

وبالموازاة مع ذلك تم إعداد دراسة مفصلة لتهيئة وادي الشلف على مسافة 22 كم بعد تسببه في حدوث عدة فيضانات نتج عنها أضرار مست الاراضي والمحاصيل الفلاحية والطرق الولائية وكذا شبكة التطهير.

وستنطلق أشغال التهيئة لوادي الشلف الذي يعد أكبر وديان الجزائر فور الحصول على الاعتمادات المالية الضرورية حسب الوزير الذي أكد انه يجري من جانب آخر إعادة النظر في كيفيات توظيف المياه على مستوى هذا الوادي والسد المحاذي له قصد تحويل فوائض المياه إلى البلديات التي تسجل عجزا في التزود بالماء الشروب.

و بخصوص ولاية الواديي كشف السيد نسيب في رده على سؤال يتعلق بالمياه المستعملة التي تمت تصفيتها انه يجري التحضير لإطلاق دراسة شاملة لإعادة استغلال المياه التي تنتجها محطات التصفية قصد توظيفها في السقي الفلاحي على مستوى هذه الولاية.

ويجري حاليا دراسة وتقييم العروض بعد إطلاق المناقصة الخاصة بهذه الدراسة حسبما ما أعلنه الوزير الذي نفى وجود أية أخطار على صحة المواطنين بخصوص استخدام المياه المستعملة المصفاة.